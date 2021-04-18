Balkanlarda ‘sınır değiştirme belgesi'

Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e gönderdiği iddia edilen ve Batı Balkanlar'da 5 ülkenin sınırlarını yeniden çizilmesini öngören gayriresmi diplomatik belge kriz yarattı.

'TÜRKİYE KORKUSU' YER ALDI

Reuters'in varlığını teyit ettiği belgede, Bosna Hersek'in parçalanması, iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin Sırbistan'a bağlanması, Hırvatların yoğunlukta olduğu kantonların Hırvatistan'a bağlanması ve Kosova'nın Arnavutluk ile birleşmesiyer alıyor. Bosna Hersek'in AB üyeliğinin reddedilmesi gerektiği vurgulanan belgede, Türkiye'nin bölgedeki boşluktan faydalandığı iddia edilirken özellikle Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da son derece etkili olduğu maddesi de yer aldı. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, "Tüm bunların arkasında İslam karşıtlığı var" dedi. Konseyin Boşnak Üyesi Sefik Dzaferovic de belgenin medeniyet dışı bir yaklaşımı savunduğunu belirterek "Bosna Hersek'te soykırım yapılan bölgelerin bunu yapanlara geri verilmesi isteniyor" diye konuştu. Sırbistan Cumhurbaşkanı ve AB Bosna delegasyonu ise Bosna Hersek'in toprak bütünlüğüne saygı duyduklarını açıkladı.