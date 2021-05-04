Balina araştırmacısı olacak!

'Çukur' dizisinin Seher'i Begüm Akkaya, eğer bir gün oyunculuğu bırakmak zorunda kalırsa balina araştırmacılığı yapmak istediğini söyledi. Küçüklüğünden beri kendisini hep bir masalın içinde hayal eden Akkaya, hayat istediği gibi eğer akmazsa uzun süredir aklında olan balina araştırmacılığını yapmayı planlıyor.

