04 Mayıs 2021 Salı 15:06:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2021 Salı 15:06:00
Balina araştırmacısı olacak!
'Çukur' dizisinin Seher'i Begüm Akkaya, eğer bir gün oyunculuğu bırakmak zorunda kalırsa balina araştırmacılığı yapmak istediğini söyledi.
'Çukur' dizisinin Seher'i Begüm Akkaya, eğer bir gün oyunculuğu bırakmak zorunda kalırsa balina araştırmacılığı yapmak istediğini söyledi. Küçüklüğünden beri kendisini hep bir masalın içinde hayal eden Akkaya, hayat istediği gibi eğer akmazsa uzun süredir aklında olan balina araştırmacılığını yapmayı planlıyor.
- Teslim olan teröristten itiraf: PKK beni maşa gibi kullandı
- Avrupa İlaç Ajansı Sinovac'ın ön değerlendirme sürecini başlattı
- Bahçeli: Artık uzlaşmak ve yeni bir anayasa hazırlamak milli vecibedir
- Balina araştırmacısı olacak!
- FETÖ'nün Afrika ayağı İstanbul'da yakalandı
- İçişleri'nden 81 il valiliğine 'Market' genelgesi