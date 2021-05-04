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04 Mayıs 2021 Salı 15:06:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2021 Salı 15:06:00

Balina araştırmacısı olacak!

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'Çukur' dizisinin Seher'i Begüm Akkaya, eğer bir gün oyunculuğu bırakmak zorunda kalırsa balina araştırmacılığı yapmak istediğini söyledi.

'Çukur' dizisinin Seher'i Begüm Akkaya, eğer bir gün oyunculuğu bırakmak zorunda kalırsa balina araştırmacılığı yapmak istediğini söyledi. Küçüklüğünden beri kendisini hep bir masalın içinde hayal eden Akkaya, hayat istediği gibi eğer akmazsa uzun süredir aklında olan balina araştırmacılığını yapmayı planlıyor.

Etiketler : çukur seher begüm akkaya balina araştırmacılığı
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