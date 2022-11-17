Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen takipsizlik kararında, 4 Ağustos 2022 tarihinde Kazlıçeşme Mahallesi'nde bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktığı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Şube Müdürlüğünün itfaiye olay raporuna göre, yangının çıkış sebebinin tespit edilemediği aktarılan kararda, olay yeri inceleme raporuna göre olay yerinde bulgu olabilecek yanıcı, yakıcı ve parlayıcı madde ile plastik bidona rastlanmadığının tespit edildiği bildirildi.

Müşteki olarak ifadesi alınan hastane yönetim kurulu üyesi Harikliya İspangopulos'un olay sebebiyle herhangi bir şikayetinin olmadığını beyan ettiği belirtilen kararda, "mala zarar verme" suçunun şikayete tabi olduğu ancak olay sebebiyle şikayetçi olunmadığından kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği kaydedildi.

