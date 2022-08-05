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05 Ağustos 2022 Cuma 17:40:00 - Güncelleme:05 Ağustos 2022 Cuma 17:40:00

Balıklı Rum Hastanesi'ndeki yangına ilişkin soruşturma başlatıldı

Kaynak: AA

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İstanbul Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Zeytinburnu'ndaki Balıklı Rum Hastanesi'nde dün çıkan yangına ilişkin soruşturma başlattı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Balıklı Rum Hastanesi'nde dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, Zeytinburnu, Fatih, Kağıthane, Şişli, Beşiktaş ve diğer ilçelerden itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti.

Alevlerin kısa sürede binanın çatısını tamamen sardığı yangın sürerken sağlık çalışanları, itfaiye ve zabıta ekipleri ile vatandaşlar, yaşlılar ile hastaları sedye ve tekerlekli sandalyelerle hastaneden uzaklaştırmıştı. Yangının kontrol altına alınarak söndürülmesinin ardından itfaiye ekiplerinin yürüttüğü soğutma çalışmaları da tamamlanmıştı.

Etiketler : balıklı rum hastanesi yangın soruşturma
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