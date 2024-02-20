VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Murat Kurum 24 Seçim Özel'de
Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
DEM Parti'de İstanbul'da seçime giriyor
Borsa İstanbul rekor tazeledi!
ABD bir kez daha soykırıma el kaldırdı! BMGK'da Gazze'de ateşkese veto
Van'da geçen hafta 97 düzensiz göçmen yakalandı
20 Şubat 2024 Salı 19:30:00 - Güncelleme:20 Şubat 2024 Salı 19:30:00

Balıkesir'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Balıkesir'in Edremit ilçesinde sosyal medya üzerinden DEAŞ terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca, sosyal medya üzerinden silahlı terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı tespit edilen şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Etiketler : DEAŞ Edremit Balıkesir
Sezen Aksu şarkılarına İbrahim Sadri yorumu

Sezen Aksu şarkılarına İbrahim Sadri yorumu
Tek aşk müzik

Tek aşk müzik
Sevgililere hediye!

Sevgililere hediye!
Moskova'da yoğun ilgi

Moskova'da yoğun ilgi
Mahallenin Muhtarları'nın İrem'i Ayşegül Asar setlere döndü

Mahallenin Muhtarları'nın İrem'i Ayşegül Asar setlere döndü
Yasemin Özilhan: Instagram'da güzel bir ailem var

Yasemin Özilhan: Instagram'da güzel bir ailem var
Yer Gök Aşk

Yer Gök Aşk
Zirve yolunda

Zirve yolunda
Galip Kulaksızoğlu gururu

Galip Kulaksızoğlu gururu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX