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02 Şubat 2024 Cuma 08:11:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 08:11:00

Balıkesir'de suç örgütü çökertildi: 13 gözaltı

Kaynak: TRT Haber

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Balıkesir'de gerçekleştirilen "KAFES-34" Operasyonlarında elebaşı Gökhan Kuş olan organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında Balıkesir'de gerçekleştirilen "Kafes-34" operasyonlarında elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve operasyonlarda örgüt elebaşı ile birlikte 13 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında, elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütünün suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle yağma, tahsilatçılık ve tefecilik yaparak haksız menfaat elde ettikleri, korkutma ve haraç alma amaçlı olarak ikamet kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri, eğlence mekanlarına çöktükleri, silahlı tehdit, silahla yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs eylemlerini gerçekleştirdiklerinin tespit edildiğini ifade etti.

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 6 ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konulduğunu kaydetti.

Etiketler : ali yerlikaya balıkesir kafes operasyonları organize suç örgütü gökhan kuş
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