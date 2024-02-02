Balıkesir'de suç örgütü çökertildi: 13 gözaltı
Kaynak: TRT Haber
Balıkesir'de gerçekleştirilen "KAFES-34" Operasyonlarında elebaşı Gökhan Kuş olan organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında Balıkesir'de gerçekleştirilen "Kafes-34" operasyonlarında elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini ve operasyonlarda örgüt elebaşı ile birlikte 13 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Balıkesir'de gerçekleştirilen "KAFES-34" Operasyonlarında elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı Organize Suç Örgütü Çökertildi❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 2, 2024
Operasyonlarda Örgüt Elebaşı ile birlikte 1️⃣3️⃣ Şüpheli Yakalandı❗️
HANGİ BÜYÜKLÜKTE OLURSA OLSUN ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNİ ÇÖKERTİP, ADALETE TESLİM... pic.twitter.com/DU1J2MnnSx
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında, elebaşılığını Gökhan Kuş'un yaptığı organize suç örgütünün suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle yağma, tahsilatçılık ve tefecilik yaparak haksız menfaat elde ettikleri, korkutma ve haraç alma amaçlı olarak ikamet kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri, eğlence mekanlarına çöktükleri, silahlı tehdit, silahla yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs eylemlerini gerçekleştirdiklerinin tespit edildiğini ifade etti.
Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 6 ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konulduğunu kaydetti.
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