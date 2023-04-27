Balıkesir'de sağanak nedeniyle zarar gören köprü ulaşıma kapatıldı
Kaynak: AA
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde şiddetli yağış, kent merkezi girişinde kara yolu ulaşımını sağlayan köprüde hasara neden oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezi girişindeki Kille Köprüsü'nün beton zemini kırıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Köprünün trafiğe kapatıldığı bölgede ulaşım, yeni açılan yan yoldan sağlanmaya başlandı.
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.
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