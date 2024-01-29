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Balıkesir'de organize suç ve kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklu
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29 Ocak 2024 Pazartesi 17:53:00 - Güncelleme:29 Ocak 2024 Pazartesi 17:53:00

Balıkesir'de organize suç ve kaçakçılık operasyonu: 3 tutuklu

Kaynak: AA

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Balıkesir'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve organize suç operasyonunda 26 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri 9 ilçede kaçakçılık ve organize suçlara karışmış 26 şüphelinin ev, iş yerleri ve araçlarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 3 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz hafta boyunca kaçakçılık ve organize suç olaylarına yönelik Altıeylül, Ayvalık, Burhaniye, Dursunbey Edremit, Gömeç, Karesi, Sındırgı, Susurluk ilçelerinde meydana gelen 21 kaçakçılık ve organize suç olayına karışan 26 şüpheliye ait ev, işyeri ve araçlara yönelik operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda, 249 sentetik uyuşturucu hap, (114) gram metamfetamin, 15 gram kubar esrar, 9 uyuşturucu kullanma aparatı (payp), bir tabanca, 6adet fişek, ve kazı yapmak için kullandıkları bir el detektörü, bir kazma, 2 kürek, 2 manivela, 2 orak, bir çapa, bir demir boru ele geçirildi. Olaylara karışan 26 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Adli işlem başlatılan şahıslardan 3'ü tutuklandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Balıkesir'de huzur, emniyet ve asayişi sağlamak adına faaliyetlere aralıksız olarak devam edeceklerini bildirdi.

Etiketler : jandarma operasyon kaçakçılık suç tutuklama
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