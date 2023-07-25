Balıkesir'de Narkotik'ten zehir tacirlerine operasyon: 54 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 17-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda il genelinde 54 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı ve 5 şahıs adli kontrol şartıyla, 45 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 3 bin 841 adet sentetik ecza hap, 71 gram metamfetamin maddesi, 61 gram skunk maddesi, 53 adet ecstasy hap, 19 gram esrar maddesi, 1 gram bonzai maddesi, 95 adet tabanca fişeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.