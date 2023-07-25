Balıkesir'de Narkotik'ten zehir tacirlerine operasyon: 54 şüpheli gözaltına alındı
Kaynak: IHA
Balıkesir'de Narkotik polis ekipleri il genelinde son 1 haftada yaptıkları operasyonlarda 54 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 4 kişi tutuklandı, 5 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ve ateşli silah ele geçirildi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 17-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda il genelinde 54 şüpheli şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklandı ve 5 şahıs adli kontrol şartıyla, 45 şahıs haklarında yapılan adli işlemler neticesinde serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 3 bin 841 adet sentetik ecza hap, 71 gram metamfetamin maddesi, 61 gram skunk maddesi, 53 adet ecstasy hap, 19 gram esrar maddesi, 1 gram bonzai maddesi, 95 adet tabanca fişeği ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
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