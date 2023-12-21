VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kassam Tugayları: 720 İsrail askeri aracını imha ettik
Bakan Özhaseki duyurdu: İstanbul'a yerinde dönüşüm benzeri proje geliyor
Bakan Tunç'tan AYM'nin Atalay kararına ilişkin açıklama
Balıkesir'de lastik botlardaki 80 düzensiz göçmen yakalandı
İlk Türk uzay yolcusunun gidiş tarihi ertelendi
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Gazze'de ateşkes sağlanması için çabalıyoruz
21 Aralık 2023 Perşembe 21:10:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 21:10:00

Balıkesir'de lastik botlardaki 80 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 32'si Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen, lastik botlardaki 80 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde bir grup göçmenin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik bünyesindeki "TCSG-28 ve KB-115" ekipleri harekete geçti.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Diğer operasyonda ise "KB-115" botuyla Ayvalık açıklarına intikal eden ekipler, hareket halindeki lastik botta 48 düzensiz göçmeni yakaladı.

Her iki olayda yakalanan toplam 80 düzensiz göçmen, Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlere sahil güvenlik ekiplerince yiyecek, giyim eşyası, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi'ne gönderileceği bildirildi.

Etiketler : göçmen yakalandı karasuları ihlali Yunan unsurları BALIKESİR
Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti

Athena Gökhan, Nurgül'ü şoke etti
'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü

'Arka Sokaklar' dizisiyle ünlenen Ela Yörüklü eski mesleğine döndü
Oğlu oyuncu oldu

Oğlu oyuncu oldu
Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim

Doğuş yapımcılara seslendi: Olgunluk çağında iyi bir diziyi hak ettim
Aydemir Baba 40 yaş gençleşti

Aydemir Baba 40 yaş gençleşti
Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum

Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum
Cem Karaca sorumluluğu

Cem Karaca sorumluluğu
Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü rock müzik grubu AC/DC'nin bateristi Colin Burgess hayatını kaybetti
Milyonluk anlaşma

Milyonluk anlaşma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX