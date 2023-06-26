Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları sürüyor

İlçeye bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran'da sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrılan Berzeg'in geri dönmemesi üzerine AFAD koordinasyonunda başlatılan çalışma sürüyor.

Bursa'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile jandarma komando timleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Gönen Doğal Afetler Arama ve Kurtarma Derneği (GÖNDAK), SAR Arama Kurtarma, Gönen Artemea Doğal Afetler Arama Kurtarma ve İlk Yardım Derneği (GADAK) ekipleri, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde Berzeg'i arıyor.

Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Yıldız ve AFAD İl Müdürü Bayram Şahin de çalışmalara katılarak ekiplerden bilgi aldı.

Dron ve arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda, şu ana kadar Korhan Berzeg ya da köpeğine ait herhangi bir ize rastlanamadı.