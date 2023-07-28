Balıkesir'de jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 1 kişi yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Bandırma ilçesinde izinsiz kazı yapılacağının tespiti üzerine bölgede yapılan kontroller neticesinde; kaçak kazı yapan 1 şüpheli suçüstü yakalandı. Yapılan aramada; 2 adet hilti, 1 adet calaska (makara sistemi), 2 adet kama, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet hilti matkap ucu, 15 metre halat, 20 metre halatlı ahşap merdiven ve 1 adet şerit metre ele geçirildi. Olaya karışan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı..