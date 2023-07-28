Balıkesir'de jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 1 kişi yakalandı
Kaynak: IHA
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 1 kişi yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Bandırma ilçesinde izinsiz kazı yapılacağının tespiti üzerine bölgede yapılan kontroller neticesinde; kaçak kazı yapan 1 şüpheli suçüstü yakalandı. Yapılan aramada; 2 adet hilti, 1 adet calaska (makara sistemi), 2 adet kama, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet hilti matkap ucu, 15 metre halat, 20 metre halatlı ahşap merdiven ve 1 adet şerit metre ele geçirildi. Olaya karışan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı..
- Bakan Fidan, resmi temaslar için gittiği Macaristan'da bazı ziyaretlerde bulundu
- Bozcaada ilçesi açıklarında bulundu! Ekipler harekete geçti
- Bakan Işıkhan duyurdu: Deprem bölgesi illerinde GSS kapsamındaki işlemler uzatıldı
- Başkan Erdoğan: Türkiye'ye yakışır muhteşem bir tesisi İstanbul'umuza kazandırıyoruz
- AB üyesi ülkeden övgü dolu sözler: Türkiye'nin rolü Avrupa'nın güvenliği için vazgeçilmez
- Seçim hezimeti sözde ortakları uçuruma sürükledi! "Buna son vermenin zamanı geldi"