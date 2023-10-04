Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı

Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ'ye yönelik Balıkesir, İstanbul, İzmir, Bursa ve Hatay'da eş zamanlı yapılan operasyonda yakalanan 25 zanlının işlemleri tamamlandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 14'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yapılan çalışmada, FETÖ'nün güncel Balıkesir il yapılanması içerisinde yer aldıkları, cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin yakınlarını finanse ettikleri iddiasıyla Balıkesir merkezli ve Bursa, Hatay, İzmir ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 25 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.