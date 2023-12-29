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29 Aralık 2023 Cuma 20:10:00 - Güncelleme:29 Aralık 2023 Cuma 20:10:00

Balıkesir'de 123 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Balıkesir'de, Edremit Körfezi'nde jandarma ekiplerince cayrokopter (döner kanatlı ve pervaneli hava taşıtı) ile insansız hava aracının (İHA) kullanıldığı operasyonda 123 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Edremit ve Havran ilçelerinde cayrokopter ve İHA ile havadan tespit çalışması yürüttü.

Kara ekiplerinin de katıldığı operasyonda, 32 asayiş timi, 6 Jandarma Suç Araştırma Timi unsuru ve 3 göçmen kaçakçılığıyla mücadele ekibi olmak üzere 163 personel yer aldı.

Yabancı uyrukluların ülkeden yasa dışı çıkış için kullanabilecekleri koy ve kıyı şeritlerini tarayan ekipler, Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi sınırları içindeki Badavut ve Tek Ev mevkilerinde ormanlık alanda 5 ayrı noktada gizlenmiş çok sayıda kişiyi tespit etti.

Ekipler tarafından yakalanan Afganistan uyruklu 123 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bu kişilerin kaçışını organize ettikleri öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Etiketler : jandarma operasyonu cayrokopter kullanımı düzensiz göçmen yakalaması
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