VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İsveç'ten itiraf: Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar ülkenin durumunu kötüleştirdi
Bakanı Uraloğlu: Yerel seçimlerde Van'ın haritadaki rengini turuncu yapacağız
İmzalar atıldı! KAAN, kardeş ülkeyle birlikte geliştirilecek
İspanyol orta saha oyuncusu David Silva, futbolu bıraktığını açıkladı
Aşırı sağcı Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın, Gazze'de protesto edildi
Temmuz ayı, "en sıcak ay" olarak kayıtlara geçecek
27 Temmuz 2023 Perşembe 15:28:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 15:28:00

Balıkesir İvrindi'de orman yangını çıktı

Kaynak: AA

ABONE OL

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İlçeye bağlı kırsal Gümeli Mahallesi mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 72 personel, 15 arazöz, 4 su ikmal aracı, 6 dozer, 4 ilk müdahale aracının yanı sıra 3 uçak ve 6 helikopterle müdahale ediliyor.

Komşu illerden 4 helikopter ve bir uçağın da bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

Etiketler : Gümeli Mahallesi mevkisin Yangın orman yangını
Altın elbiseli Karsu!

Altın elbiseli Karsu!
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Kibariye'yle düet geliyor

Kibariye'yle düet geliyor
Hem göze hem kulağa

Hem göze hem kulağa
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Milano çıkarması

Milano çıkarması
Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı

Eski nişanlıya uzaklaştırma kararı
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Setlere zorunlu veda

Setlere zorunlu veda

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX