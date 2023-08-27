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27 Ağustos 2023 Pazar 16:33:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 16:33:00

Balıkesir açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarıldı

Kaynak: IHA

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 19 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 08.30 sıralarında Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Ayvalık açıklarında durdurulan lastik bottaki 19 düzensiz göçmen, Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botları patlatılarak Türk kara sularına geri itildi. Denizde adeta can pazarının yaşandığı olayı gören balıkçılar, durumu Türk Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Hemen harekete geçen Sahil Güvenlik botu TCSG-905, şişme bottaki 19 göçmeni kurtardı. Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen göçmenlere gıda, ilaç ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

Etiketler : kaçak balıkesir düzensiz göçmen
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