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21 Mart 2023 Salı 01:56:00 - Güncelleme:21 Mart 2023 Salı 01:56:00

Balıkçılık ve su ürünleri komisyonu kurulacak

Kaynak: AA

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Balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, balıkçılık ve su ürünleri sektöründe yaşanan sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzük'ün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açıldı.

Araştırmayı yapacak komisyon 21 üyeden oluşacak, komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak ve gerektiğinde komisyon Ankara dışında çalışabilecek.

Etiketler : cb resmi gazete komisyon

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