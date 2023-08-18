Balıkçılar "bol hamsi" umudunda
Tekirdağ'da yeni sezon için tekne ve ağlarını onaran balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyecekleri 1 Eylül'ü heyecanla beklemeye başladı.
Tekirdağ'da yeni sezon için tekne ve ağlarını onaran balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyecekleri 1 Eylül'ü heyecanla beklemeye başladı. Süleymanpaşa ilçesinde limanda demirli ekmek teknelerinin bakımlarını yapan balıkçılar yeni sezonda bol hamsi avlamayı umut ediyor.
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