Balıkçılar "bol hamsi" umudunda

Tekirdağ'da yeni sezon için tekne ve ağlarını onaran balıkçılar, av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyecekleri 1 Eylül'ü heyecanla beklemeye başladı. Süleymanpaşa ilçesinde limanda demirli ekmek teknelerinin bakımlarını yapan balıkçılar yeni sezonda bol hamsi avlamayı umut ediyor.

