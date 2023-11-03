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03 Kasım 2023 Cuma 00:20:00 - Güncelleme:03 Kasım 2023 Cuma 00:20:00

Bal kabaklarının içinden 14 kilo uyuşturucu çıktı

Kaynak: AA

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir minibüste, 7 bal kabağının içinde 14 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüksekova'dan Van ve Şırnak istikametine yolcu taşıyan minibüslere yönelik uygulama yaptı.

Bu kapsamda, bir minibüste arama yapan ekipler, bir çuvalda bulunan 7 bal kabağının içinde 14 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Etiketler : hakkari uyuşturucu kabak
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