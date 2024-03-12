Bakırköy'deki TIR faciasında 4 kişi ölmüştü! Kaza anı kamerada

Yeşilyurt Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde saat 18.45 sıralarında kağıt malzeme yüklü 34 ER 260 plakalı TIR, Marmaray köprüsüne çarparak yanında ilerleyen 34 TY 3045 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İftara gittikleri ve aynı aileden oldukları öğrenilen 4 kişi otomobilde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan Recep Aytekin(45), Güler Rukiye Aytekin (70), Sultan Aytekin (45) ve 17 yaşındaki Merve Aytekin'in hayatlarını kaybettiği belirlendi.

UYARI İŞARETLERİNİ DİKKAT ALMADI

Öte yandan Rauf Orbay Caddesi'ndeki köprüye giren TIR şoförünün uyarıları dikkate almadığı ortaya çıktı. Köprünün altındaki yüksekliğin 4 metre yükseklikte olduğunu gösteren tabelalara rağmen, 'Dikkat Düşük Köprü, Yüksek araçlar sağdan çıkınız' şeklindeki yönlendirmeye uymayan şoförün kazaya yol açtığı belirlendi.

4 METRE 11 SANTİMETRE İLE 4 METRE 22 SANTİMETRE ARASINDA

Köprüye, TIR'ın çarptığı noktada lazer metre ile yapılan ölçümde köprü yüksekliğinin girişte 4 metre 11 santimetre, kaza noktasında yer alan bölümde ise 4 metre 22 santimetre olarak ölçüldü.

"YÜKSEKLİĞİ TAHMİN EDEMEDİM"

Bu arada gözaltına alınan TIR sürücüsü Mehmet F. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

TIR sürücüsü Mehmet F.'nin emniyette verdiği ifadesinde, "Tabelalara dikkat etmedim. Hiçbir şey görmedim ve yüksekliği de tahmin edemedim. Her şey bir anda oldu. TIR devrildi. Çok üzgünüm. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Rauf Orbay Caddesi'nde dün, kullandığı tırın dorsesinin alt geçide çarpması sonucu otomobilin üzerine devrilerek 4 kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan tır sürücüsü Mehmet F'nin (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, Zeytinburnu'ndan Avcılar Ambarlı Limanı'na doğru yola çıktığını, olayın meydana geldiği yolu daha önce de kullandığını ve sorunsuz geçtiğini, kavşakta bulunan 4 metre üstü araçlara mecburi yön tabelasını gördüğünü ancak aracı 3,80 metre olduğu için mecburi istikameti kullanmadığını ve kazanın neden meydana geldiğini anlamadığını söylediği öğrenildi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden polis eşliğinde çıkarılan şüpheli, adliyeye götürüldü.

Burada savcılık ifadesinin alınmasının ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüpheli Mehmet F, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan tutuklandı.

KAZANIN YENİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsünde, caddede ilerleyen tırın dorsesinin alt geçide çarpıp devrilmesi ve daha sonra bir kişinin tırın kapısını açarak yardım etmeye çalıştığı yer aldı.