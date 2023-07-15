Bakırköy'de yıkımı yapılan binanın çökmesiyle göçük altında kalan işçi, kurtarıldı
Kaynak: AA
Bakırköy'de inşaat alanında beline kadar göçük altında kalan işçi, AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Bakırköy'de inşaat alanında beline kadar göçük altında kalan işçi, AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Osmaniye Mahallesi Aksu Osmaniye Yolu Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yaklaşık 3 gün önce kontrollü yıkımına başlandı.
Binanın bulunduğu alanda sulama yapan bir işçi, düşen ayakkabısını almak için hareket ettiği sırada çukura düştü. İşçi, bu sırada üstüne düşen taş ve molozlar nedeniyle beline kadar göçük altında kaldı.
Çevredekiler, Mehmet Turgut isimli işçinin durumunu fark ederek, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Göçük altında kalan işçi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken inşaat alanındaki çalışmalar durduruldu.
GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI
Çevre sakini Kemal Berker, yaklaşık 40 yıllık olan 5 katlı binada kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkım ekiplerinin çalıştığını söyledi.
Ekipte çalışan işçinin ayakkabısını almak için hareket ettiği sırada çukura düştüğünü anlatan Berker, molozların üzerine yığılan işçinin beline kadar çukurda kaldığını kaydetti.
İnşaatta çalışanların AFAD, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdiğini aktaran Berker, ekiplerin 10 dakika içinde geldiğini anlattı.
- Bakan Tunç, Zonguldak'ta selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti
- 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, darbe girişiminin 7. yılında ziyaretçi akınına uğradı
- "15 Temmuz, yedi düvele göğsünü siper eden necip milletimizin şanlı zaferidir"
- Mersin'de doktoru darp eden 2 kişi yakalandı
- Hatay'ın Belen ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
- İsveç, İncil ve Tevrat yakmasına izin vermişti: O Müslümandan dünyaya net mesaj!