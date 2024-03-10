Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı açıldı! Başkan Erdoğan: 5 yıl bitti, İBB kaç metro yaptı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Bakırköy Sahil-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı" açılış töreninde konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

İstanbulumuzun ulaşımını rahatlatacak bir projenin açılışını gerçekleştirmek için bir aradayız. Metro ve raylı sistem seferberliğimizi hız kesmeden sürdürüyoruz.

Neredeyse 1,5 asır boyunca şehrimize hizmet etmiş bu eseri, tekrar ayağa kaldırdık. İstanbul'un giderek ağırlaşan trafik sorununu görev biliyoruz.

5 yıl bitti 5 yıl, Büyükşehir Belediyesi acaba kaç adet metro hattı yaptı? Yalandan başka bir şey yok.

Nereye kadar metrobüs hattı uzadı, hiçbir şey duydunuz mu? Yok yapmaz ve yapamazlar. Sadece yalan.

İstanbul'un hayatına metrobüsü kazandıran kim AK Parti Ak Belediyecilik. Aynı şekilde bütün metro hatlarını yapan yine AK Parti.

5 yıl bitti, 5 yıl. Büyükşehir belediyesi acaba kaç metro hattı yaptı? Yalandan başka bir şey yok. İşte şimdi bu hattın devreye girmesiyle çok geniş bir çevrede yaşayan İstanbullu kardeşlerimizin hayatı daha da kolaylaşacaktır.

Bu duvarlardaki hani 'Tam ileri' diyor ya şimdi ona 'Tam ileri yolun açık olsun' demek lazım.

Uzunluğu 8,4 kilometre olan, günlük 1 milyon yolcu kapasiteli hattımızın üzerinde 7 istasyon bulunuyor.

Bugünkü açılışımızla birlikte İstanbul'da tamamlanan raylı sistem ağlarının uzunluğunu 348 kilometreye çıkarıyoruz.

Elbette burada durmayacağız, halen yapım aşamasında iki önemli metro hattımız daha var. İstanbul Havalimanı, Arnavutköy, Halkalı ile Altunizade, Çamlıca Camii, Bosna Bulvarı metro hatlarındaki çalışmalar devam ediyor.

Biri 31,5 kilometre diğeri 4,5 kilometre uzunluğundaki bu iki projemizi de en kısa sürede tamamlayarak şehrimizin istifadesine sunacağız.

Böylece İstanbul'un raylı sistem uzunluğu 384 kilometreyi bulacak Bakırköy sahil Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Kirazlı metro hattının ülkemize milletimize şehrimize ve sizlere hayırlı olmasını diliyorum.

Ulaştırma bakanlığımızın yanı sıra yüklenici firmalarımızı mühendisinden, işçisine projede emeği geçen herkesi canı gönülden tebrik ediyorum.

Bu hattı kullanacak İstanbullu kardeşlerime şimdiden hayırlı, güvenli, huzurlu, konforlu yolculuklar temenni ediyorum.

Aziz kardeşlerim İstanbul şehirlerden bir şehir değildir. İstanbul bizim için aşktır, sevdadır, tutkudur.

Bu şehir aynı zamanda Türkiye'nin en büyük değeri, en büyük hazinesidir. İstanbul'a hizmet etmek İstanbul'un hizmetkarı olmak İstanbul'a eser kazandırmak açık söylüyorum bizim için şereftir onurdur bahtiyarlıktır.

CHP'nin güdümündeki ideolojik çevrelerin her türlü engelleme çabalarına rağmen bu yatırımları şehrimize kazandırdık.

İstanbul'a karşı mesuliyetimizin bilinciyle 2019'dan sonra da İstanbul'u kaderine terk etmedik.

Ulaştırma Bakanlığımız vasıtasıyla metro hatları başta olmak üzere raylı sistem projelerin devamını sağladık.

CHP'nin takoz siyasetine boyun eğip Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmasaydık bugün durum çok daha kötü olurdu.

E Bunlar ne diyorlardı gerek yok... E peki Niye kullanıyorsun? Kullanma. Fakat biz isteseler de istemeseler de insanoğluna hizmet için varız.

Kardeşlerim İstanbul'u fetret devrinden kurtarmak için önümüzde tarihi bir fırsat var. 31 Mart seçimlerinin İstanbul için bir kader ve karar seçimi olduğu anlaşılıyor

Bu şehirde yaşayan, meselelere vicdan penceresinden bakan herkes artık şu gerçeği görebiliyor. İstanbul'u tahliye vazifesi olarak gören, yapacak başka işi olmadığı vakitlerde burayla ilgilenen zihniyetin şehri layıkıyla yönetmesi mümkün değildir.

Çünkü İstanbul maddi ve manevi kendisi dışında gül koklanmasına tahammülü olmayan bir şehirdir.

Trafik, İstanbullu kardeşlerim için artık sorundan öte zulüm haline geldi.

Bir sonraki adımda inşallah karayolu ağırlığıyla raylı sistem ağırlığını eşitlemiş olacağız.

Dolayısıyla raylı sistem uzunluğunu 2029 yılına kadar 650 kilometrenin 10 yıl sonra da 1000 kilometrenin üzerine çıkaracağız.

Böylece Beylikdüzü'nden Avcılar'dan metroya binen bir İstanbullunun boğazın altından geçerek Söğütlüçeşme'ye kadar güvenle metro konforunda ulaşmasını temin edeceğiz.

Deniz ulaşım payını üç yeni hat ile iki kat artıracağız. İstanbul'un iki yakasına iki büyük tünel yaparak ulaşımı rahatlatacağız.

Ortalama yolculuk süresi 64 dakikadan 39 dakikaya düşürerek trafiği bir sorun olmaktan önemli ölçüde çıkaracağız.

Rabbim yolumuzu bahtımızı açık etsin diyorum. İstanbullu kardeşlerimin tercihinin hizmetten eserden Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonundan yana olacağına yürekten inanıyorum.