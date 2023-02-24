Bakanlık'tan 'sosyal yardım yönlendirmeleri'ne ilişkin uyarı
Kaynak: AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşları, Bakanlığın adı kullanılarak yapılan sosyal yardım yönlendirmelerine itibar etmemeleri konusunda uyardı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı art niyetli kişilerin sosyal medya platformlarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın adını kullanarak sosyal yardım yönlendirmesi yaptığının görüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızın Bakanlığımızın resmi hesapları dışında bu tip mesajlara itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadesi kullanıldı.
"DEPREMZEDE ÇOCUKLARIN KUR'AN KURSUNA VERİLDİĞİ" İDDİALARINA YALANLAMA
Bakanlık, bazı basın yayın organlarında yer alan "Depremzede çocukların bir cemaat tarafından işletilen Kur'an kursuna verildiği" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Haberde iddia edildiği gibi depremzede çocukların Kur'an kursuna ya da herhangi bir cemaate verildiği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
- Bakanlık'tan 'sosyal yardım yönlendirmeleri'ne ilişkin uyarı
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