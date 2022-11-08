VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO'dan Türkiye'ye tahıl anlaşması övgüsü
Emine Erdoğan: Bizim için temizlik inancımızın özünü oluşturan bir yaşam prensibidir
Başörtüsüne yönelik anayasa değişikliği için yol haritası
Hatay'da demir çelik üretim tesisinde patlama: 6 yaralı
İtalya'da 2 bin 300 yıllık bronz heykeller keşfedildi
Ağrı'daki trafik kazasında yaralanan 18 kişiden 17'si taburcu edildi
Uganda ilk uydusunu uzaya gönderdi
THY'den iç hatlarda indirim kampanyası
Kuduz şüphesinde, yaranın basınçlı su ve sabunla yıkanması hayat kurtarıyor
Hollanda hükümetine Türkiye ile ilişkilerde reel politik gerçeklere uygun davranması tavsiye edildi
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "rejim değişikliği için referandum yapılamayacağını" söyledi
AK Parti Kadın Kollarının mahallelerdeki sandık çalışması başladı
Bosna Hersek'te ömrünü soykırım kurbanlarına adayan Nukic vefat etti
Uzmanlar "yeşil aklamayı" önlemek için şeffaf sıfır emisyon planları talep ediyor
İsveç hükümetinin terörle arasına mesafe koyması PKK/YPG destekçilerini rahatsız etti
Bakanlıktan "Singapur'da Türk markalı ürünlere izin verilmemesi" iddialarına yanıt
Bakan Karaismailoğlu: Hasankeyf Tüneli'yle hızlı ve konforlu bir ulaşım sağlanmış olacak
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Başkan Erdoğan, Kristersson'u resmi törenle karşıladı
TEKNOFEST heyecanı 2023 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam edecek
Yeni Zelanda, Ukrayna'ya askeri ve insani yardım göndereceğini duyurdu
HDP'li Semra Güzel için komisyon kararı
Togg'un fabrika açılışından yeni görüntüleri paylaştı
Bakan Koca: Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak
08 Kasım 2022 Salı 17:21:00 - Güncelleme:08 Kasım 2022 Salı 17:21:00

Bakanlıktan "Singapur'da Türk markalı ürünlere izin verilmemesi" iddialarına yanıt

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanlığı, Singapur'da Türk markalı bazı baharat ürünlerinde izin verilmeyen renklendirici tespit edildiği yönündeki iddialara yönelik, Singapur'dan Türkiye'ye resmi bir bildirimde bulunulmadığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüzce yapılan incelemede, söz konusu firmanın, ülkemizden Singapur'a doğrudan bir ihracat başvurusu bulunmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan, iddialarla ilgili, Singapur yetkili otoritesi tarafından, Türkiye'ye henüz resmi bir bildirimde bulunulmamıştır.

Ancak, söz konusu haberler Bakanlığımızca ihbar kabul edilerek firma ve ürünlerine yönelik başlatılan denetimler ülke genelinde devam etmektedir.

YURT İÇİNDEKİ ÜRÜNLER TOPLATILDI

Firmanın yurt içinde satışa sunduğu ürünlere yönelik 2022 yılı Mayıs ve Temmuz aylarında yapılan denetimlerde, sumak ürününden alınan numunelerde izin verilmeyen renklendirici tespit edilmiştir. Firma hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili parti-seri nolu ürünler piyasadan toplatılmıştır.

Bakanlığımız, vatandaşlarımızın güvenilir gıda tüketmesine yönelik çalışmalarını, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında aralıksız yürütmektedir. 2022 yılında (08.11.2022 tarihi itibarıyla) ülke genelinde 7 bin 520 personelimizle gıda işletmelerine 1 milyon 81 bin 777 denetim yapılmıştır.

Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması için çalışmalarımızın kararlılıkla sürdürüleceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Etiketler : tarım ve orman bakanlığı singapur baharat
Michelin buluşma

Michelin buluşma
Eşi gözyaşlarına boğuldu

Eşi gözyaşlarına boğuldu
NFT'de alıcısı yok

NFT'de alıcısı yok
İşte Ela bebek

İşte Ela bebek
Sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak

Sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak
Beni rock yıldızı gibi hissettirin

Beni rock yıldızı gibi hissettirin
Miray Aileye girdi

Miray Aileye girdi
üçü bir arada

üçü bir arada
Doğru projeyi tercih ediyor

Doğru projeyi tercih ediyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX