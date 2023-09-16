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16 Eylül 2023 Cumartesi 21:33:00 - Güncelleme:16 Eylül 2023 Cumartesi 21:33:00

Bakanlıktan orman yangınları hakkında açıklama

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Adana, İzmir ve Bolu'da çıkan orman yangınlarındaki son durumu açıkladı. Adana'nın Kozan ilçesindeki yangının kontrol altına alındığı bildirildi. İzmir ve Bolu'daki alevleri kontrol altına çalışmaları sürüyor.

Adana'nın Kalkumaç Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 4 helikopter, 2 uçak 10 arazöz ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Bakanlık, Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

İZMİR VE BOLU'DAKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İzmir'in Menderes ilçesi ve Bolu'nun Gerede ilçesindeki yangınları kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin aralıksız sürdüğü bildirildi.

İZMİR

Yangın, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Keler Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. İhbarın hemen ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 20 helikopter, 54 arazöz, 20 su ikmal aracı, 10 dozer ve 10 ilk müdahale ekibi olmak üzere toplam 500 personel alevlere havadan ve karadan müdahale etti. Güneşin batmasının ardından hava araçlarının bir kısmı çalışmalara ara verirken, 3 gece görüşlü helikopterin havadan ve karadan ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

BOLU

Gerede-Ankara yolu Afşar Yaylası mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine yangın yerine, Bolu'dan ve bölge illerden orman işletme müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, Valiliğin koordinasyonunda helikopterler, arazözler, iş makineleri, su ikmal araçları, ilk müdahale araçları ve çok sayıda personel ile müdahale edildi.

Yangını kısmen kontrol altına alan ekiplerin, bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Etiketler : orman yangını izmir adana yangın tarım ve orman bakanlığı
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