Bakanlık'tan Oda TV'nin iddialarına sert tepki
Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Hafize Gaye Erkan ile ilgili haberleri Şimşek grubunun servis ettiği" iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, "Oda TV'de yer alan, 'Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi' üst başlığı ile 'Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor' iddiaları son derece akıl dışı, mesnetsiz ve masa başı uydurmadır. Kurumları bu tarz ithamlar ile töhmet altında bırakan dedikoduları şiddetle kınıyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığınca, basında yer alan, "Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi" üst başlığı ile "Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor" iddialarının, son derece akıl dışı, mesnetsiz ve masa başı uydurmalar olduğu bildirildi.
Bakanlıktan, basında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Oda TV'de yer alan, 'Mehmet Şimşek-Gaye Erkan Krizi' üst başlığı ile 'Haberleri Mehmet Şimşek grubu servis ediyor' iddiaları son derece akıl dışı, mesnetsiz ve masa başı uydurmadır. Kurumları bu tarz ithamlar ile töhmet altında bırakan dedikoduları şiddetle kınıyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
Yalanlama - 20.01.2024 pic.twitter.com/pFJDNLfY5j— T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı (@HMBakanligi) January 20, 2024
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