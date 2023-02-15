Bakanlıktan depremle ilgili son bilgileri paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, depremden etkilenen bölgelerde yürütülen hasar tespit çalışmaları kapsamında şu ana kadar 387 bin 346 binada yer alan 1 milyon 856 bin 864 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.