Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, depremden etkilenen bölgelerde yürütülen hasar tespit çalışmaları kapsamında şu ana kadar 387 bin 346 binada yer alan 1 milyon 856 bin 864 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.
15 Şubat 2023 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:15 Şubat 2023 Çarşamba 11:30:00
Bakanlıktan depremle ilgili son bilgileri paylaştı
Son Dakika Haberleri.. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, depremden etkilenen bölgelerde yürütülen hasar tespit çalışmaları kapsamında şu ana kadar 387 bin 346 binada yer alan 1 milyon 856 bin 864 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.
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