VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NATO: Wagner krizi Rusya'nın iç meselesidir
Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan AKPM'de onaylanan rapora tepki
İstanbul sıra dışı bir pazartesiye uyandı
Bakanlıktan 'bazı kamu kurumlarının satılacağı' iddialarına yalanlama
Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörlük görevine Servet Çetin getirildi
26 Haziran 2023 Pazartesi 11:15:00 - Güncelleme:26 Haziran 2023 Pazartesi 11:15:00

Bakanlıktan 'bazı kamu kurumlarının satılacağı' iddialarına yalanlama

Kaynak: AA

ABONE OL

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı kamu kurumlarının satışı için çalışma yapıldığına ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Bakanlıktan, bugün bir gazetede yer alan bazı kamu kurumlarının satışı için çalışma yapıldığı haberine ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığına, tamamen gazetenin kendi yorumlarına dayalı ve bilinçli bir yalan haber olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu haberler, sadece güzide kurumlarımızı satış manipülasyonu ile yıpratma gayretidir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Etiketler : hazine ve maliye bakanlığı kamu kurumları satış yalanlama
Senfonik Diyarbakır

Senfonik Diyarbakır
İngiltere yolcusu

İngiltere yolcusu
İkinci kez dünya listelerinde

İkinci kez dünya listelerinde
İlk Göktürk'ün Bumin Kağan'ı

İlk Göktürk'ün Bumin Kağan'ı
Reklam zengini

Reklam zengini
Şarkı buluşması

Şarkı buluşması
Ersay'ın 'deneme' üçlüsü

Ersay'ın 'deneme' üçlüsü
Gupse Özay: Kızım uyusa bile uyumam

Gupse Özay: Kızım uyusa bile uyumam
Asker arkadaşını izledi

Asker arkadaşını izledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX