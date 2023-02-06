Bakanlıktan 'bakım merkezindeki engelliler dışarda bekletildi' paylaşımlarına dair açıklama

Bakanlıktan, sosyal medyada Malatya'da özel bir bakım merkezinde kalan engellilerin kurum dışına çıkarılarak bekletildiği görüntülerinin yer alması üzerine açıklama yapıldı.

Kahramanmaraş-Elbistan merkezli 13.24'teki 7,6 büyüklüğündeki depremin Malatya'da hissedilmesi sebebiyle özel bir bakım merkezinde kalan engellilerin bahçeye ve kurum dışına çıkarıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AFAD ve İl Müdürlüğü ekiplerimizin yaptığı incelemede binanın hasarsız olduğu bilgisinin verilmesi üzerine engelli vatandaşlarımız tekrar kurum içine alınmıştır. Söz konusu özel bakım merkezinde hizmet alan vatandaşlarımız hiçbir mağduriyet yaşamamaktadır."