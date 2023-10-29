Bakanlıklardan Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel kutlama paylaşımları
Kaynak: TRT Haber
Bakanlıkların sosyal medya hesaplarından Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel kutlama paylaşımları yapıldı. 100'üncü Yıl için hazırlanan videolarda, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar geçen zamanda elde edilen başarılar gösterildi.
İçişleri Bakanlığı, "100 yıl önce bugün" başlıklı video yayımladı.
Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan 100'üncü yıla özel paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" notu düşüldü.
Atatürk'ün görüntüleriyle başlayan videoda, "100 yıl önce başladı bu gurur. Asırlık çınar 100 yıl önce filizlendi, milletin gönlüne 100 yıl önce yerleşti. Yüzlerce çabayla büyüdü, gelişti" ifadeleri kullanıldı.
100 yıl önce bugün:— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 28, 2023
"Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz."
Mustafa Kemal ATATÜRK
Yaşasın C U M H U R İ Y E T ����#TürkiyeYüzyılı#Cumhuriyet100yaşında pic.twitter.com/PDDAKN5lX6
Görüntülerde bakanlığın düzenlediği operasyonlardan kesitler de yer aldı.
Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlanan videoda, "Milletçe gurur ve coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılında, istikbal ve bağımsızlığımıza hep birlikte sahip çıkma kararlılığımızı da aynen koruyoruz" denildi
Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun!����— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 28, 2023
81 vilayetteki her bir insanımızın ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımızla tebrik ediyoruz.
Milletçe gurur ve coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılında, istikbal... pic.twitter.com/jhUapxiYnw
Kurtuluş Savaşı'ndan kesitlerle başlayan videoda, 100 yıl içinde kalkınan Türkiye'nin görüntüleri ve uluslararası arenadaki başarıları gösterildi.
Gençlik ve Spor Bakanlığı da "Gençlikle, sporla, gururla, Nice yıllara" notuyla 100'üncü yıl videosu paylaştı.
Gençlikle, sporla, gururla...— Gençlik ve Spor Bakanlığı ���� (@gencliksporbak) October 28, 2023
Nice yıllara...
YÜZDE YÜZ CUMHURİYET!���� pic.twitter.com/0djJq7pZcT
Cumhuriyetin 10'uncu yıl kutlamaları ile başlayan videoda altın madalyalar kazanan, dünya rekoru kırarak Türkiye'yi gururlandıran pek çok milli sporcu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı sporların görüntüsüne yer verildi.
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