Bakanlıklardan Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel kutlama paylaşımları

İçişleri Bakanlığı, "100 yıl önce bugün" başlıklı video yayımladı.

Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan 100'üncü yıla özel paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" notu düşüldü.

Atatürk'ün görüntüleriyle başlayan videoda, "100 yıl önce başladı bu gurur. Asırlık çınar 100 yıl önce filizlendi, milletin gönlüne 100 yıl önce yerleşti. Yüzlerce çabayla büyüdü, gelişti" ifadeleri kullanıldı.

100 yıl önce bugün:

"Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz."

Mustafa Kemal ATATÜRK



Yaşasın C U M H U R İ Y E T ����#TürkiyeYüzyılı#Cumhuriyet100yaşında pic.twitter.com/PDDAKN5lX6 — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) October 28, 2023

Görüntülerde bakanlığın düzenlediği operasyonlardan kesitler de yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlanan videoda, "Milletçe gurur ve coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılında, istikbal ve bağımsızlığımıza hep birlikte sahip çıkma kararlılığımızı da aynen koruyoruz" denildi

Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun!����



81 vilayetteki her bir insanımızın ve dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca vatandaşımızın Cumhuriyet Bayramı'nı en kalbi duygularımızla tebrik ediyoruz.



Milletçe gurur ve coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılında, istikbal... pic.twitter.com/jhUapxiYnw — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) October 28, 2023

Kurtuluş Savaşı'ndan kesitlerle başlayan videoda, 100 yıl içinde kalkınan Türkiye'nin görüntüleri ve uluslararası arenadaki başarıları gösterildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı da "Gençlikle, sporla, gururla, Nice yıllara" notuyla 100'üncü yıl videosu paylaştı.

Gençlikle, sporla, gururla...

Nice yıllara...



YÜZDE YÜZ CUMHURİYET!���� pic.twitter.com/0djJq7pZcT — Gençlik ve Spor Bakanlığı ���� (@gencliksporbak) October 28, 2023

Cumhuriyetin 10'uncu yıl kutlamaları ile başlayan videoda altın madalyalar kazanan, dünya rekoru kırarak Türkiye'yi gururlandıran pek çok milli sporcu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı sporların görüntüsüne yer verildi.