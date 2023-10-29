VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümüne ulaşmanın gururunu yaşıyoruz"
MSB'den Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü paylaşımı
Cumhurbaşkanlığı'ndan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümü... Putin'den Başkan Erdoğan'a tebrik mesajı
Cumhuriyet'in 100. yılı coşkuyla kutlanıyor
Soykırım destekçisi sahnede... İnsanlık dışı paylaşım!
29 Ekim 2023 Pazar 07:24:00 - Güncelleme:29 Ekim 2023 Pazar 07:24:00

Bakanlıklardan Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel kutlama paylaşımları

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Bakanlıkların sosyal medya hesaplarından Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel kutlama paylaşımları yapıldı. 100'üncü Yıl için hazırlanan videolarda, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar geçen zamanda elde edilen başarılar gösterildi.

İçişleri Bakanlığı, "100 yıl önce bugün" başlıklı video yayımladı.

Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan 100'üncü yıla özel paylaşımda, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Efendiler! Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz" notu düşüldü.

Atatürk'ün görüntüleriyle başlayan videoda, "100 yıl önce başladı bu gurur. Asırlık çınar 100 yıl önce filizlendi, milletin gönlüne 100 yıl önce yerleşti. Yüzlerce çabayla büyüdü, gelişti" ifadeleri kullanıldı.

Görüntülerde bakanlığın düzenlediği operasyonlardan kesitler de yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlanan videoda, "Milletçe gurur ve coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimizin 100. yılında, istikbal ve bağımsızlığımıza hep birlikte sahip çıkma kararlılığımızı da aynen koruyoruz" denildi

Kurtuluş Savaşı'ndan kesitlerle başlayan videoda, 100 yıl içinde kalkınan Türkiye'nin görüntüleri ve uluslararası arenadaki başarıları gösterildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı da "Gençlikle, sporla, gururla, Nice yıllara" notuyla 100'üncü yıl videosu paylaştı.

Cumhuriyetin 10'uncu yıl kutlamaları ile başlayan videoda altın madalyalar kazanan, dünya rekoru kırarak Türkiye'yi gururlandıran pek çok milli sporcu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı sporların görüntüsüne yer verildi.

Etiketler : 29 ekim cumhuriyet bakanlık
Simeone Ayasofya'yı gezdi

Simeone Ayasofya'yı gezdi
Arkadaş olarak seviyormuş

Arkadaş olarak seviyormuş
Kudüs'ün fatihi geliyor

Kudüs'ün fatihi geliyor
Suat Suna'dan destek konseri

Suat Suna'dan destek konseri
Cumhuriyet marşı besteledi

Cumhuriyet marşı besteledi
Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi

Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi
Uyku sorunu yaşıyor

Uyku sorunu yaşıyor
Meryem New York'ta

Meryem New York'ta
Kolpaçino'nun yaşam koçu

Kolpaçino'nun yaşam koçu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX