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01 Kasım 2023 Çarşamba 20:31:00 - Güncelleme:01 Kasım 2023 Çarşamba 20:31:00

Bakanlık yalanladı: Otoyol ve köprüler satılacak iddiası asılsız çıktı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, "otoyol ve köprüler satılacak" haberini yalanladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Bakan Bey, TBMM'deki açıklamasında net bir şekilde, Türkiye'nin özelleştirme programında halihazırda var olan ve hatta bazıları yıllardır özelleştirme kapsamında yer alan varlıklara atıfta bulunmuş olup, 'Özelleştirme kapsamına yeni alınması planlanan herhangi bir varlık söz konusu değil' şeklinde konuşmuştur. Ayrıca Bakanımızın bu sözlerinde satış gibi bir açıklamasının olmadığı net olarak anlaşılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün bir gazetede yer alan "otoyol ve köprülerin satılacağı" yönündeki haberi yalanlayarak, "Gerçek olmayan bu ifade üzerinden yapılan algı operasyonu kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan, bir gazetede bugün yer alan "Şimdi de otoyol ve köprüleri satacaklar" başlıklı habere ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu haberde yer alan "satış" ifadesinin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in değil, haberi yapan gazetenin kendi yorumu olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gerçek olmayan bu ifade üzerinden yapılan algı operasyonu kabul edilemez. Bakan Bey, TBMM'deki açıklamasında net bir şekilde, Türkiye'nin özelleştirme programında halihazırda var olan ve hatta bazıları yıllardır özelleştirme kapsamında yer alan varlıklara atıfta bulunmuş olup, 'Özelleştirme kapsamına yeni alınması planlanan herhangi bir varlık söz konusu değil' şeklinde konuşmuştur. Ayrıca Bakanımızın bu sözlerinde satış gibi bir açıklamasının olmadığı net olarak anlaşılmaktadır."

Etiketler : özelleştirme Hazine ve Maliye Bakanlığı İDDİA
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