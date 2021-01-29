29 Ocak 2021 Cuma 10:14:00 - Güncelleme:29 Ocak 2021 Cuma 10:14:00
Bakanlık müjdeyi verdi: Bugün hesaplarda
Kaynak: AA
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kamu işçilerine ödenecek ilave tediyelerin bugün hesaplara yatacağını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 700 bini aşkın kamu işçisinin 13 günlük ilave tediyelerinin bugün hesaplara yatırılacağını bildirdi.
Bakan Selçuk, "700 bini aşkın kamu işçimizin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılıyor." ifadelerini kaydetti.