6'lı masadaki 'HDP'ye bakanlık vaadi' krizi başka bir boyuta taşındı. Yavuz Ağıralioğlu, HDP ve 6'lı muhalefet ittifakı ile ilgili merak edilen soruya yanıt verdi.

Yavuz Ağıralioğlu, "HDP 6'lı masada olursa o masadan kalkar mısınız?" sorusuna, "Evet. Genel Başkanımız söyledi. Ben de tekrar ifade edeyim. Bizim olduğumuz yerde bu şartlarda bu dil ile memleket yönetiminde hiçbir şekilde meşruiyet içerisinde bulunamazlar." dedi.

Yavuz Ağıralioğlu Gürsel Tekin'e tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

Gürsel Bey'in bayram değil seyran değil, aklına geleni konuşma hevesi yüzünden bizi münasebetsiz soruların odağı haline getiriyor. Kiminle yol yürüyeceğimize, kiminle hükümet olacağımıza, kiminle mesafeli olacağımıza kendisi karar veren bir partiyiz.

Diğer partilerin kiminle partner olacaklarına da karışmıyoruz. İnsanlar istedikler siyasi dil ile istedikleri siyasi partner ile ortaklık yapabilirler. Bizim kırmızı çizgilerimizi doğru anlaşılsın diye ifade ettik.

Terörle mesafesini kim ayarlayamıyorsa babamız olsa bile aynı mesafeyi koymayı prensip olarak belirliyoruz.

MERAL AKŞENER RESTİ ÇEKMİŞTİ

Meral Akşener de katıldığı bir canlı yayında, "Sayın Gürsel Tekin çok tecrübeli, CHP'nin kilit taşlarından bir tanesi. Böyle bir cümle kurduğuna ve kanaat getirdiğine göre partisinin görüşlerini iletiyor demektir." demiş ve "Biz o masada İYİ Parti olarak hiçbir siyasi partinin başka siyasi partilerle ilişki kuracağına dair dayatmaya girişmedik. Bizim de diğer siyasi partilerle olan iletişimimize herkes saygı duymak zorunda." sözlerini kullanmıştı.