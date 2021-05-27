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Bakanlık, 'kolları sıvıyoruz' sloganıyla kampanya başlatıyor
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27 Mayıs 2021 Perşembe 22:14:00 - Güncelleme:27 Mayıs 2021 Perşembe 22:14:00

Bakanlık, 'kolları sıvıyoruz' sloganıyla kampanya başlatıyor

Kaynak: AA

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Bakanlık tarafından Kovid-19 ile mücadelede yürütülen aşılama kampanyası için hazırlanan 8 kamu spotu, televizyon kanallarında gösterilecek.

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için televizyonlarda gösterilmek üzere "kolları sıvıyoruz" sloganıyla 8 kamu spotu hazırlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 aşılama kampanyası için hazırlanan kamu spotunu, "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz" mesajıyla paylaştı.

Kovid-19 salgınından önceki hayata geri dönülebilmesi için aşılamanın öneminin vurgulandığı kamu spotları, "Eski normallerimize yeniden dönmek, işleri tekrar yoluna koymak, koronavirüsün yıkıcı etkilerinden korunmak için kollarımızı sıvıyoruz." ifadeleriyle başlıyor.

Kovid-19 aşılamasına ilişkin çeşitli bilgilerin yer aldığı videolarda, aşının ikinci dozunun yapılmasının ardından bağışıklığın gelişmesinin genellikle birkaç hafta sürdüğü, aşılanan kişilerin, korunsalar bile virüsü almaları durumunda başkalarına bulaştırabileceği uyarıları yapılıyor.

Videolarda, toplumsal bağışıklık oluşana kadar maske, mesafe ve temizlik tedbirlerine uyulması gerektiği vurgulanarak, "Sağlık Bakanlığınca uygulanan Kovid-19 aşıları, standart kalite, güvenlilik ve etkinlik çalışmalarıyla geliştirilmiştir. Aşıların yüksek koruma sağladığı klinik çalışmalarla kanıtlanmıştır." ifadelerine yer veriliyor.

Kovid-19 aşılarının bugüne kadar yapılan klinik çalışmalarında ve aşılanan kişilerde genellikle hafif yan etkiler görüldüğünün belirtildiği videolarda, "Yapılan araştırmalar, Sağlık Bakanlığınca uygulanan Kovid-19 aşılarının, hastalığı ağır geçirme riskini, hastaneye yatış ve ölüm oranını azalttığını göstermiştir." bilgisi veriliyor.

Kamu spotları, "Tedbirler ve aşıyla Kovid-19'u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz." ifadeleriyle sonlanıyor.

"Kolları sıvıyoruz" sloganıyla hazırlanan 8 kamu spotu, bugünden itibaren televizyon kanallarında gösterilecek.

Etiketler : bakanlık aşı koronavirüs
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