VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Selektörle radar uyarısı cezaları iptal edildi
"Türkiye ile istişare ediyoruz"
Bakan Şimşek "gerginlik" iddialarını yalanladı
AK Parti düğmeye bastı! Fahiş fiyata katmerli cezalar geliyor
Gazze'de dehşete düşüren manzara
BM: Gazze'de 1.7 milyon Filistinli zorla yerinden edildi
16 Nisan 2024 Salı 13:05:00 - Güncelleme:16 Nisan 2024 Salı 13:05:00

Bakanlık İsrail ile ticaret iddialarını yalanladı

ABONE OL

Ticaret Bakanlığı, "İsrail ile ticaret devam ediyor" iddiasını yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kısıtlama kararının alındığı 9 Nisan 2024 tarihinden önce gümrükte ihracat tescili yapılmış herhangi bir yasak kapsamındaki ürünün yola çıkmasını tezvirat haline getirme çabası prosedürlerini bilmemekle ya da kötü niyetle açıklanabilir" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca 1019 ürün grubunun Türkiye üzerinden İsrail'e geçişine de izin verilmediği açıklandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği" yönündeki iddialara yanıt verildi.

Paylaşımda, "İsrail ile ihracat kısıtlamasına tabi olan 54 ürün grubundaki 1019 ürüne 9 Nisan saat 09.00'dan itibaren gümrüklerimizde ihracat tescil işlemi kesinlikle yapılmamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

1019 ÜRÜN GRUBUNUN TÜRKİYE ÜZERİNDEN İSRAİL'E GEÇİŞİNE İZİN YOK

Söz konusu 1019 ürünün, antrepolar, serbest bölgeler, geçici depolama yerleri ve transit ticaret yoluyla dahi İsrail'e gönderilmelerinin kısıtlama kapsamına dahil edildiği vurgulanan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

Ayrıca söz konusu 1019 ürünün, antrepolar, serbest bölgeler, geçici depolama yerleri ve transit ticaret yoluyla dahi İsrail'e gönderilmeleri de bu kısıtlama kapsamına dahil edilmiştir.

"Kısıtlama kararının alındığı 9 Nisan'dan önce gümrükte ihracat tescili yapılmış herhangi bir yasak kapsamındaki ürünün yola çıkmasını tezvirat haline getirme çabası, sadece uluslararası dış ticaret, gümrükleme, lojistik mevzuatını ve prosedürlerini bilmemekle ya da kötü niyetle açıklanabilir. Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetinin bu konuda aldığı karar, üzerinde kötü niyetli spekülasyonlara fırsat vermeyecek kadar açık ve nettir ve sıkı bir şekilde uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın bu tür yalan ve yanlış haberlere itibar etmemelerini ve müsterih olmalarını rica ederiz. Türkiye Cumhuriyeti olarak ilk günden beri yanlarında olduğumuz Filistinli kardeşlerimizin her zaman, her alanda, her platformda yanlarında olmaya devam edeceğiz."

Etiketler : israil ticaret yalanlama
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim
Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum

Çağlar Ertuğrul: Ben jönüm diye gezmiyorum
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX