Bakanlık döneminde yaptıkları örnek oldu: İşte Murat Kurum'un kentsel dönüşüm karnesi

Türkiye son yıllarda yaşanan her afette olduğu gibi Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm gücüyle sahada yer aldı.

Devlet-millet birlikteliğiyle deprem bölgesinde yaralar hızla sarıldı.

DEVLET AFETLERE SEYİRCİ KALMADI

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Başkan Erdoğan liderliğinde yaptığı çalışmalarla doğal afetler nedeniyle büyük hasar alan Sinop, Kastamonu, Giresun, Elazığ, Malatya, İzmir, Antalya ve Van gibi illerimiz, bölgenin jeolojik yapısını gözeterek ve yatay mimarı baz alınarak yeniden ayağa kaldırdı.

O dönem Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı görevinde olan Murat Kurum, doğal afetlerin meydana geldiği her ilde, bakanlığının bütün imkanlarını seferber etti .

İŞTE MURAT KURUM'UN ÇALIŞMALARI

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de çıkan yangın sonrası yanan konutların yerine yenisini yapıldı.

Murat Kurum'un yaptığı çalışmalarla Manavgat ilçesinde TOKİ eliyle yapımı devam eden 896 konuttan 427'si tamamlandı.

İZMİR'İN SEFERİHİSAR'DA YARALAR HIZLA SARILDI

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında vatandaşların yarası hızla sarıldı.

İzmir'de afetzede vatandaşlara toplam 5.061 konut inşa ediliyor.

457 konutun yapımında ise sona gelindi

VAN'DA 27 BİN KONUT TAMAMLANARAK DEPREMZEDELERE TESLİM EDİLDİ

Van'da 23 Ekim 2011'de gerçekleşen 7,2 büyüklüğündeki deprem 604 kişinin ölümüne, binlerce binanın ağır hasar görmesine yol açtı.

Van'da 27 bin konut tamamlanarak depremzedelere teslim edildi, 139 iş merkezi, 17 okul, 33 cami, 9 alışveriş merkezi ve 3 bin 194 ahır yapıldı

ELAZIĞ'DA KONUTLARIN TESLİMİ BAŞLANDI

24 Ocak 2020'de yaşanan deprem sonrasında Elazığ'da 27 bin 633 konut yapımı planlandı. 25 bin 722 konut ihalesi yapıldı.

Bu konutlardan 22 bin 441'i tamamlandı ve 22 Ocak 2023 itibarıyla hak sahiplerine teslim işlemleri başladı

2020'de yaşanan Elazığ depreminde hasar gören Malatya'da 8 bin 405 konut yapılması için harekete geçildi.

Bunlardan 4 bin 891'i afet konutu, 2 bin 922'si kentsel dönüşüm konutu, 592'si ise sosyal konut olarak planlandı.

MALATYA

Şimdiye kadar 5 bin 174 konut teslim edildi. Ayrıca 1592 köy evi yapılırken bunlardan 1173'ü teslim edildi.

Yapılan 284 ticari birimden 144'ü hak sahiplerine teslim edildi. Hasar gören okulların yerine 9 okul yapıldı

Giresun'da 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel felaketinden kısa bir süre sonra şehir yeniden ayağa kaldırıldı.

ADIYAMAN

Adıyaman Samsat'ta 24 Nisan 2018'de deprem meydana geldi, evler hasar gördü. Depremzedelere evleri teslim edildi

MURAT KURUM KİMDİR?

Türk siyasetçi, İnşaat Yüksek Mühendisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi İlk Çevre, Şehircilik Bakanı, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı.

7 Mayıs 1976 yılında Ankara Çankaya'da dünyaya gelen Murat Kurum, memur bir ailenin oğlu. Annesi Kızılcahamamlı ev hanımı Satı Kurum, babası Konyalı inşaat mühendisi Mehmet Kurum. Murat Kurum'un Dilek isminde ablası, Didem isminde de bir kız kardeşi bulunuyor. Şengül Hanım ile evli olan Kurum'un 3 çocuğu var.

EĞİTİM HAYATI

İlkokul birinci sınıfta Konya'da Gazi İlkokulu'nda okuyan Murat Kurum, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nda çalışan babasının Mardin'e tayini çıkmasıyla 2. ve 3. sınıfa Mardin Atatürk İlkokulu'nda devam etti. Daha sonra ailesiyle Ankara'ya gelen Murat Kurum, İlköğretimini Seyranbağları İlkokulu'nda tamamladı. Murat Kurum, ortaokul ve lise öğrenimini Mimar Kemal Lisesi'nde tamamladı. Lisede sporla yakından ilgilenen Kurum, okulun basket takımında oynadı.

Başarılı bir öğrenim hayatı geçiren Murat Kurum üniversitede baba mesleğinden devam ederek, mühendis olmak istedi ve Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü kazandı. Ama onun gönlünde yatan inşaat mühendisliğiydi. Bir sene gıda mühendisliği okuduktan sonra tekrar üniversite sınavına girerek 1995 yılında bu kez hayalindeki İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı. Kurum, eşi Şengül Hanım ile de o yıllarda tanıştı. 2000 yılında evlendiklerinde Murat Kurum 24, Şengül Hanım 23 yaşındaydı.

Murat Kurum, 1999 yılında, Türkiye'nin Marmara Depremi'yle sarsıldığı bir dönemde üniversiteden mezun oldu. O tarihten itibaren de öğretmen eşiyle birlikte yaşam mücadelesi başladı. Alanında kendini geliştirmek için sürekli çalışan Kurum, yüksek lisansını Kentsel Dönüşüm alanında yaptı.

MESLEKİ KARİYERİ

Murat Kurum, 1999-2005 yılları arasında Türkiye'nin farklı yerlerinde, onlarca farklı şantiyede çalıştı. Kamuyla 2005 yılında TOKİ'de, Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak çalışmaya başladığında tanıştı.

Kariyer basamaklarını adım adım çıkan Kurum, 2006-2008 TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi. Emlak Konut'un vizyonunu değiştiren, özellikle İstanbul'a güvenli, sağlıklı konutlar; modern yaşam alanları kazandıran Murat Kurum, Emlak Konut'un marka değerini artırması için özveriyle çalışarak rekor bir büyümeye ulaşmasını sağladı. Emlak Konut'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük 2 halka arzı, onun döneminde gerçekleşti. Kurum'un Emlak Konut'taki bu başarısı, onu kabineye taşıdı.

BAKANLIK DÖNEMİ

Murat Kurum, 2018'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesine Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı. Bakanlık görevi boyunca tüm ekibiyle; yeni bir şehircilik anlayışıyla şehirlerin kalkınması ve dirençli hale getirilmesi, bunu yaparken de çevrenin korunması için hassasiyetle çalışan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal devlet politikası doğrultusunda TOKİ ile dar gelirli vatandaşların ev sahibi olması için sosyal konut kampanyaları hazırladı. Bu kampanyalar dahilinde 365 bin sosyal konut, onun döneminde yapıldı. Kurum, İstanbul özelinde de kentsel dönüşüm faaliyetlerinin bir seferberliğe dönüşmesi için çalışmalarda bulunarak, on binlerce konutun dönüşümünü ve güvenli hale gelmesini sağladı.

Bakanlık görevi boyunca bir çok afetle karşılaşan Kurum, afet bölgelerindeki özverili çalışmalarıyla da gönüllere kazındı. Yaraların sarılması, afet bölgelerinin yeniden ihyası için sahada, afetzedelerle günlerce bir arada olan Kurum; Elazığ, Malatya, İzmir, Kastamonu Bozkurt, Manavgat, Marmaris, Giresun'da şehirleri adeta yeniden inşa etti. Onun döneminde, 46 bin afet konutu sosyal donatı alanlarıyla şehirlere kazandırıldı. Asrın felaketinin ardından 58 gün bölgede kalan Kurum, afetzedeler için geçici yaşam alanları kurdurdu, 180 bin afet konutunun yapımını başlattı.

Beş yıllık bakanlık görevi boyunca 81 ilin tümüne hizmet götüren Murat Kurum, başta Bursa, Balıkesir, Konya olmak üzere 81 ilde 45 şehir meydanını, tarihi ve kültürel kimliğini bozmadan aslına kavuşturdu. 484 millet bahçesinin yapımını başlatarak 81 ile 81 milyon metrekare yeşil hedefine ulaştırdı. Sadece İstanbul'da 39 millet bahçesi yapımını başlatan Kurum'un bakanlığı döneminde, yapımına başlanan millet bahçelerinin 13'ünü tamamlandı. Yine bakanlık görevi boyunca Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan Sıfır Atık felsefesinin yaygınlaşması için büyük çaba harcadı.