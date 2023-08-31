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31 Ağustos 2023 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:31 Ağustos 2023 Perşembe 11:00:00

Bakanlık bu yıl aile kurmak isteyen 91 bin gence evlilik öncesi eğitim verdi

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik çağına gelmiş ve aile kurmayı amaçlayan gençler için 2013'ten bu yana verilen Evlilik Öncesi Eğitim Programı'ndan bugüne kadar 1,6 milyon kişinin yararlandığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanmalarını sağlamak amacıyla 2013'te Evlilik Öncesi Eğitim Programı'nı hayata geçirdiklerini anımsattı.

Program kapsamında evlilik öncesi süreçte çiftlerin birbirlerini iyi tanıması, olası sorunlarla nasıl baş edeceklerini bilmeleri ve bireylerin uzun ömürlü ve sağlıklı evlilikler tesis etmelerine katkı sunulması amacıyla eğitimler verildiğini aktaran Göktaş, şöyle devam etti:

"Eğitimlerle gençlerin evlilik ve aile hayatını bir bütün olarak görebilmeleri, birbirleriyle doğru ve etkili iletişim kurabilmeleri için gerekli temel iletişim ve yaşam becerilerini kazanmalarını sağlıyoruz. Alanında uzman eğiticiler tarafından verilen eğitimlerden evlilik çağına gelmiş ve aile kurmayı amaçlayan her vatandaşımız yararlanabiliyor. Bu kapsamda son 8 ayda 91 bin gence eğitim verildi. Programın yürütülmeye başladığı tarihten bugüne kadar ise Evlilik Öncesi Eğitim Programımıza 1,6 milyon kişi katıldı."

Göktaş, Programı yaygınlaştırmak ve fonksiyonelliğini sağlamak amacıyla eğitici eğitimlerinin artırılmasından paydaşlarla işbirliğine kadar pek çok çalışma yürüttüklerini ifade etti.

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLARLA İŞBİRLİĞİ

Evlilik öncesi eğitimin ülke çapında yaygınlaştırılması amacıyla paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin önemine dikkati çeken Bakan Göktaş, Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Milli Savunma Bakanlığı, Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim alan gençler ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, belediyeler, il müftülüklerinden hizmet alan gençlere yönelik eğitimler verildiğini belirtti.

Göktaş, Türkiye Yüzyılı için "Güçlü Birey, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye" anlayışıyla Bakanlık olarak ailenin korunması ve güçlenmesi için aile odaklı eğitim ve danışmanlık hizmetlerine yönelik faaliyetleri devam ettireceklerini vurguladı.

Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

"Evlilik çağındaki gençlerimizi evlilik konusunda bilinçlendirmek ve sağlıklı yuvaların temellerinin atılmasına destek olmak üzere evlilik öncesine yönelik eğitimlerimizi ülkemiz genelinde daha fazla yaygınlaştıracağız. Ayrıca eğitim içeriklerini zenginleştirmek, daha etkin ve sürdürülebilir eğitimler sunmak amacıyla program geliştirme çalışmalarını da hayata geçireceğiz.

Aile eğitimi ve danışmanlık hizmetleri sunan eğitici ve danışmanlarımızın desteklenmesi ve mesleki becerilerinin geliştirilmesi amacıyla yürüttüğümüz çalışmalarımıza da devam edeceğiz."

Etiketler : evlilik genç eğitim mahinur özdemir göktaş
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