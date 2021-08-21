Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Akdeniz'de bulunan ancak Türkiye'de henüz yuva kaydı olmayan, yaşayan en büyük kaplumbağalardan deri sırtlı deniz kaplumbağasının ilk kez Göcek sularında canlı görüntülendiğini bildirdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, deri sırtlı deniz kaplumbağasının görüntülerine yer verilerek, "Akdeniz'de bulunan ancak ülkemizde henüz yuva kaydı olmayan, boyu 2 metreye ve ağırlığı 600 kilograma varabilen, yaşayan en büyük kaplumbağalardan deri sırtlı deniz kaplumbağası, Göcek sularımızda ilk defa canlı olarak görüntülendi." ifadesi kullanıldı.