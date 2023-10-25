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25 Ekim 2023 Çarşamba 14:03:00 - Güncelleme:25 Ekim 2023 Çarşamba 14:03:00

Bakanlığın Aile Eğitim ve Evlilik Öncesi Eğitim programlarıyla 5,3 milyon kişiye ulaşıldı

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı ile toplam 5,3 milyon kişiye ulaşıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yarın 8'incisi gerçekleştirilecek Aile Şurası öncesi aileye yönelik gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, Bakanlıkça toplumsal hayatın en önemli kurumu olan aileyi korumak, güçlendirmek ve geleceğe taşımak için projeler belirlenerek, uygulamaya geçildiği belirtildi.

Geçmişten alınan "aile" mirasına sahip çıkmak için çalışmalar yapıldığı aktarılan paylaşımda, "2013 yılından bu yana Aile Eğitim Programı (AEP) ile 3,7 milyon, Evlilik Öncesi Eğitim Programı (EÖE) ile de 1,6 milyon kişiye eğitimler verdik." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : SPOT: Aile Hizmetleri Aile Eğitimi Evlilik Öncesi Eğitim
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