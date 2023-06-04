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Bakanların atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
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04 Haziran 2023 Pazar 00:11:00 - Güncelleme:04 Haziran 2023 Pazar 00:11:00

Bakanların atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne ilişkin atama kararı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinedeki 17 bakan ve 1 Cumhurbaşkanı Yardımcısı'nın atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 104 ve 106. maddeleri gereğince cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanların ataması yapıldı.

KARARA GÖRE YENİ KABİNE'DE ŞU İSİMLER YER ALDI:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanlığı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanlığı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanlığı: Osman Askın Bak

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanlığı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanlığı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanlığı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanlığı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanlığı: Fahrettin Koca

Sanayii ve Teknoloji Bakanlığı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanlığı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanlığı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Abdülkadir Uraloğlu

Etiketler : kabine erdoğan yeni kabine resmi gazete
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