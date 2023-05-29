Bakanlardan seçim paylaşımı!
Kaynak: AA
Bakanlar, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre önde götürmesine ilişkin sosyal medya hesaplarından değerlendirmede bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "28 Mayıs Demokrasi Zaferi" olarak nitelendirdiği sonuçların milletin her bir ferdine ve Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulundu. Nebati, "Elhamdülillah, bugün sandıklardan 'Durmak yok, yola devam' sesi yükselmiş, feraset sahibi milletimiz, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'na olan inancını bir kez daha mühürlemiştir. Adam kazandı, bay bay Kemal" ifadelerini kullandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, paylaşımında, "Hamdolsun Türkiye kazandı" değerlendirmesini yaptı.
HAMDOLSUN ����— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) May 28, 2023
TÜRKİYE kazandı... pic.twitter.com/Q9Q5elVFP4
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Bay Bay Kemal" ifadesine yer verdi.
#AdamKazandı#RecepTayyipErdoğan #BaşlasınTürkiyeYüzYılı #BayBayKemal#KemalKılıçdaroğlu #CHPKK— Devrim. A ���� (@BDevrimAcimik) May 28, 2023
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, seçim sonuçlarıyla Türkiye'nin kazandığını belirterek, "Türkiye Yüzyılı başlıyor. Doğru adam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kazandı, millet kazandı, Türkiye kazandı. Elhamdülillah." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Yüzyılı başlıyor.����— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) May 28, 2023
Doğru adam @RTErdogan kazandı, millet kazandı, Türkiye kazandı. Elhamdülillah. pic.twitter.com/Vh6Duz3OJr
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Teşekkürler aziz milletimize. Hayırlı olsun ülkemize." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanımız kazandı.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) May 28, 2023
Türkiye kazandı.
Teşekkürler aziz milletimize.
Hayırlı olsun ülkemize. pic.twitter.com/p53elvosxF
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da milli iradenin "Doğru zaman, doğru adam" dediğini belirterek, Türkiye'nin kazandığını vurguladı. Karaismailoğlu, "Zaferimiz ülkemize ve milletimize kutlu olsun." değerlendirmesini yaptı.
MİLLİ İRADE;— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) May 28, 2023
DOĞRU ZAMAN, DOĞRU ADAM dedi! @RTErdogan
Türkiye Kazandı!
Zaferimiz ülkemize ve milletimize kutlu olsun!���� pic.twitter.com/DislIPmpTb