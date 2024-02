Bakanlardan KAAN paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye savunma sanayisi için tarihi bir gün olduğunu belirterek, "Türkiye'nin 5'inci nesil hayalet savaş uçağı ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Projede rol alan herkesle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

A historic day for Türkiye's defence industry!



Türkiye's 5th generation stealth fighter jet has successfully completed its maiden flight.



We are proud of everyone involved @TUSAS_EN #KAAN pic.twitter.com/Enc3iZwORV