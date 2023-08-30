VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Diyarbakır annelerinden destek çağrısı
Elbistan'da Belediye tarafından kurulan fabrika depremzede ailelere iş kapısı oldu
TEKNOFEST, Ankara'da... "İddiamızın özü Türkiye'nin bağımsızlığı"
TEKNOFEST Ankara'da yeni ziyaretçi rekoru bekleniyor
Simülasyon deneyim alanları TEKNOFEST'te ziyaretçilerini bekliyor
Kılıçdaroğlu'ndan seçim yenilgisi itirafı: "Partiyi dağıtacak kadar sert!"
30 Ağustos 2023 Çarşamba 13:23:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2023 Çarşamba 13:23:00

Bakanlardan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

Kaynak: AA

ABONE OL

Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji, Ulaştırma ve Altyapı ile Tarım ve Orman bakanları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı yayımladıkları mesajlarla kutladılar.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "101. yıl dönümü vesilesiyle milletimizin ve kahraman ordumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere aziz vatan toprağı uğruna ve bayrağımızın dalgalanması için canlarını feda eden bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 30 Ağustos 1922 tarihinin bir milletin istiklal ve istikbaline sahip çıkmasının yegane örneği olduğunu belirterek, "Zaferin 101. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zafer, millet olmaktır. Bir olmak, iri olmak, diri olmak, kardeş olmaktır. Hür ve bağımsız olmaktır. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm gazi ve şehitlerimizi şükranla anıyorum." ifadesine yer verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkelerinin temelinin atıldığı, zaferlerin en kutlusu... İstiklal ve istikbalimizin abidesi, bu toprakların ezelden ebede vatanımız olduğunun yegane kanıtı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da sosyal medya paylaşımında, "Asil milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Ecdadımızın mirası olan bu şanlı zafer ve mücadele ruhu, ilelebet yaşayacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Etiketler : 30 ağustos zafer bayramı mustafa kemal atatürk bakanlar
Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi

Yeşilçam'dan bir yıldız daha eksildi
Şimdi de müzikal oluyor

Şimdi de müzikal oluyor
Dizi setinden hastaneye!

Dizi setinden hastaneye!
Prodüktörü Murat

Prodüktörü Murat
Szymanski, Hande'nin kadrajında

Szymanski, Hande'nin kadrajında
Yengeler yarışıyor

Yengeler yarışıyor
'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'

'Şarkılarımı yazmasam albüm yapmazdım'
Bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Yukarıdan lazerle yakıyorlar

Yukarıdan lazerle yakıyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX