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24 Eylül 2022 Cumartesi 20:16:00 - Güncelleme:24 Eylül 2022 Cumartesi 20:16:00

Bakanlar Özer ve Kasapoğlu, Sakarya'da toplu açılış törenine katıldı

Kaynak: AA

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a eğitime her zaman en büyük payı verdiği için en içten şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sizin çocuklarınızın eğitime erişimiyle ilgili, kültürel iktidara ortak olmayla ilgili tüm engeller kaldırıldı. Elbette bu kolay olmadı. Bunun bir lideri vardı; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a eğitime her zaman en büyük payı verdiği için en içten şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen "Sakarya Acil Durum Hastanesi, Büyükşehir Yatırımları ve Eğitim Yatırımları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Açılış Töreni"nde konuşan Özer, son 20 yılda eğitimde Erdoğan'ın liderliğinde devrimsel dönüşümlere tanıklık ettiklerini söyledi.

2000'li yıllarda okul öncesi okullaşma oranının yüzde 11 olduğunu, bugün bu oranın yüzde 93'e çıktığını belirten Özer, ortaöğretimdeki okullaşma oranının yüzde 44'lerden yüzde 90'ların üzerine çıktığını kaydetti.

Özer, Türkiye'deki okullaşma oranların artırmak için devasa okullar yapıldığını belirterek, "2000'li yıllarda derslik sayısı 300 binken bugün 857 binlere ulaştı. 2000'li yıllarda öğretmen sayısı 500 binken bugün 1,2 milyon öğretmenin olduğu eğitim sistemine sahibiz. Sadece bunlar olmadı. Aynı zamanda eğitimin önündeki anti demokratik uygulamaların tamamı kaldırıldı." diye konuştu.

Dün İstanbul'da yüksek öğretim öğrencisinin staj için gittiği özel kolejde başörtülü olduğu için staj başvurusunun kabul edilmediğini aktaran Özer, şunları kaydetti:

"20 yıldan beri bu ülkede başörtüsü yasağı kaldırılmışken biz bunlara müsaade edecek miyiz tekrar? Bakın bu dönem içerisinde sadece başörtüsü yasakları kaldırılmadı. Aynı zamanda imam hatip okullarının, meslek liselerinin yüksek öğretime erişimiyle ilgili tüm engeller kaldırıldı. Yine bu ülkenin vatandaşının çocuklarının Kur'an-ı Kerim'den peygamberimizin hayatına kadar tüm seçmeli dersleri seçmeli olarak alabilme imkanı getirildi. Sizin çocuklarınızın eğitime erişimiyle ilgili, kültürel iktidara ortak olmayla ilgili tüm engeller kaldırıldı. Elbette bu kolay olmadı. Bunun bir lideri vardı; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a eğitime her zaman en büyük payı verdiği için en içten şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle bugün açılışı yapılacak tüm eğitim yatırımlarımızın Sakarya'ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

"SAKARYA'DA 21 YIL ÖNCE 23 SPOR TESİSİ VARKEN BUGÜN 94 SPOR TESİSİ VAR"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Sakarya'nın her zamanki gibi coşku ve heyecan dolu olduğunu söyledi.

Sakarya'nın heyecan ve cesaret dolu yiğit gençleriyle gurur duyduklarını belirten Kasapoğlu, "Sakarya, AK Parti'nin hizmet ve genç odaklı siyasetiyle yeni açılışların mutluluğunu yaşıyor, hayırlı ve uğurlu olsun. Sakarya'da 21 yıl önce 23 spor tesisi varken bugün 94 spor tesisi var. İşte hizmet siyaseti bu. 21 yıl önce Sakarya'da 3 yurt varken bugün 9 yurt var. 2 bin kapasiteden 16 bin kapasite tam 8 kat artış var." diye konuştu.

Kasapoğlu, birilerinin gençleri "harflerle sınıflara ayırdığını" söyleyerek, "Karanlık senaryolarıyla manipüle etmeye çalışıyorlar. Bizler Cumhurbaşkanımızın ekibi olarak gençlerle birlikte daha güçlü yarınlara, yan yana yürüyoruz. Onlara inat bugün Sakarya'da gençlik ve spor yatırımının 20 tanesini daha Sakaryalı gençlerin emrine sunuyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Gençlere cesaret vermeye, ümit aşılamaya ve onlar için her bir imkanı seferber etmeye devam edeceklerini aktaran Kasapoğlu, "2023'te Sakarya, her zamanki gibi demokrasinin, adaletin, yarınları olan güçlü yürüyüşün mesajını Cumhur İttifakı'nı sandıklarda patlatarak devam edecek." dedi.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN SAYESİNDE KARABAĞ İŞGALDEN KURTULDU"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakaryalıların yaklaşık 20 yıldır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında durduğu için Türkiye'de nice yenilikler ve güzellikler yaşandığını belirtti.

Vatandaşların ve Erdoğan'ın sayesinde nice prangaların kırıldığını aktaran Yavuz, "Zincirleri bir bir kopardık. Sizin sayenizde, Recep Tayyip Erdoğan sayesinde Karabağ işgalden kurtuldu, Libya yaban ellere gitmedi. Terörün kökünü kazıyoruz. FETÖ darmadağın edildi, dahası da olacak. Emin olun Türkiye çok güçlü. Sakarya çok güzelleşti ve emin olun böyle durduğumuz sürece çok daha fazlası da olacak çünkü önümüz aydınlık." şeklinde konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kente yaptığı ziyaretten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Sakarya'nın hizmet, üretim, hoşgörü ve kardeşlik şehri olduğunu belirten Yüce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği "derdimiz millet, gayemiz hizmettir" prensibiyle sıkı sarılıp çalışmaları her geçen gün arttırdıklarını kaydetti.

Programa, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Ömer İleri, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Kenan Sofuoğlu, Çiğdem Erdoğan Atabek, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katıldı.

Türk ve AK Parti bayraklarıyla süslenen tören alanında ayrıca, "Bu Meydan Sakarya Meydan Muharebesinin Yapıldığı Meydan Değil, Bu Meydan 6'lı Masanın Bugün Tarih Olduğu Meydandır", "Sen yürüyeceksin Sakarya yürüyecek arkandan", "Bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir" ve "Masa vardır dünyaya Türkiye'nin gücünü anlatırsın, masa vardır etrafında toplanıp Türkiye düşmanlarından talimat beklersin" yazılı pankartların da asılı olduğu görüldü.

Etiketler : mahmut özer muharrem kasapoğlu recep tayyip erdoğan
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