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24 Ekim 2022 Pazartesi 16:11:00 - Güncelleme:24 Ekim 2022 Pazartesi 16:11:00

Bakanlar Nebati ve Kirişci maden patlamasında yaralanan işçilerin ailelerini hastanede ziyaret etti

Kaynak: AA

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Bakanlar Nebati ve Kirişci, Amasra'daki maden patlamasında yaralanan işçilerin aileleri ile Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Ayrım'ı hastanede ziyaret etti.

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, maden patlamasında yaralanan işçiler ile Binali Yıldırım, Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'nin sağlık durumları hakkında bilgi aldığını bildirdi.

Başhekim Nurettin Yiyit'in kendisine bilgi verdiğini belirten Nebati, şunları kaydetti:

Başhekimimizin verdiği bilgiye göre, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın durumların iyi. Sözlü olarak kendileri ile konuştuk. Ayrıca koruma görevlisi kardeşimizin de durumunun iyi olduğunu gördük. Maden kazasından şu anda yatan 6 tane hastadan bir tanesi servise çıkmış, kendisi ile sohbet etme imkanımız oldu, oldukça iyi durumda. Diğer 5 hastamızın da yakınlarıyla az önce bir araya geldik. Yakınları özellikle başhekime ve tüm sağlık personeline, tüm çalışanlara teşekkürlerini iletiyorlar çünkü ilk günden beri çok olağanüstü bir çaba sarf ediyorlar ve bu çabanın sonucu bir hastanın servise çıkmasıyla kendini göstermiş olması onları çok umutlandırmış.
Diğer hastalar yakınlarının, özellikle de çocukların eğitimine kadar her ayrıntının düşünülüp, gerekli adımların atılmasından dolayı da teşekkür ediyorlar. İnşallah 5 hastayla ilgili de günlük raporları sayın başhekimimiz veriyor. Gelişmeler iyi yönde gidiyor, öyle gözüküyor, kendilerine Rabbim'den şifalar diliyoruz.

YOĞUN BAKIMDAN ÇIKAN MADEN İŞÇİSİ, BAKAN KİRİŞCİ'YE ARKADAŞLARININ DURUMUNU SORDU

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde, Amasra'daki maden patlamasında yaralanan ve yoğun bakımdan servise çıkarılan maden işçisi İbrahim Çeliktaş'ı ziyaret etti.

Çeliktaş'ın durumu ile yakından ilgilenen Kirişci, durumu hakkında bilgi aldığı Çeliktaş ile bir süre sohbet etti. Çeliktaş, Bakan Kirişci'ye, madende birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarının durumunu, iyi olup olmadıklarını ve arkadaşlarının nerede olduklarını sordu.

Kirişci, arkadaşlarının durumundan habersiz olan maden işçisine "İyi olanlar var, iyileşecek olanlar var, tedavilerini oluyorlar. Arkadaşların tedavi görüyor. Çok şükür iyiler." yanıtını verdi.

KİRİŞÇİ, BİNALİ YILDIRIM VE MADEN PATLAMASINDA YARALANAN İŞÇİLERİN AİLELERİNİ DE ZİYARET ETTİ

Öte yandan Bakan Kirişci, patlamada yaralanan işçilerin aileleri ile Azerbaycan'da trafik kazası geçiren AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ı da ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Kirişci, maden patlamasında yaralanan işçiler ile Binali Yıldırım, Şamil Ayrım ve koruma görevlisi Oğuzhan Demirci'nin sağlık durumları hakkında bilgi aldığını söyledi.

Başhekim Nurettin Yiyit'in kendisine bilgi verdiğini belirten Kirişci, şunları kaydetti:

Bugün son Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ı, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Şamil Ayrım'ı ve araçta bulunan koruma görevlisi arkadaşımızı, 14 Ekim günü hepimizin canını yakan, gerçekten bizleri çok üzen Bartın maden faciasında 41 kardeşimizin şehit olmasıyla sonuçlanan, faciadan yaralı kurtarılan kardeşlerimizi ziyaret ettik. Bunlardan bir tanesinin serviste, 5'inin de yoğun bakımda olduğu bilgisi zaten sizlerde de var. Bartın maden faciasında yaralanan kardeşlerimizin yakınlarını da ziyaret etme imkanı buldum. Hastalarımızın durumları gayet iyi. Rabbim bir daha bu millete Bartın faciası gibi facialar yaşatmasın.
Ayrıca, hemen önümüzde cereyan eden Azerbaycan'daki kazada tesellimiz can kaybının olmaması, ülkemize hastalarımızın getirilmiş ve tedavilerinin burada veriliyor olması en büyük mutluluğumuz.
Etiketler : nurettin nebati vahit kirişci maden patlaması
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