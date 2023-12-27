Bakanlar Göktaş ve Şimşek'ten, Milli Savunma Bakanı Güler'e taziye ziyareti
Kaynak: AA
Bakanlar Göktaş ve Şimşek, Milli Savunma Bakanı Güler'e taziye ziyaretinde bulundu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitler dolayısıyla Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyaretinde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitlerimiz dolayısıyla taziye ziyareti gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile bir araya geldi."
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