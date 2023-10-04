Bakanlar Ersoy ve Bak, Malatya'da kütüphane açılışına katıldı

Bakan Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi açılışına katıldı.

Ersoy, buradaki konuşmasında, bilgiyi üretme ve gelecek nesillere aktarma ihtiyacı sonrası kütüphanelerin ortaya çıktığını söyledi.

AK Parti olarak, 21 yıldır fikirsel, sanatsal üretime, kitaba, yayıncılığa, kütüphanelere büyük önem verdiklerini dile getiren Ersoy, Millet Kütüphanesinin bu anlamda en somut göstergelerden biri olduğunu belirtti.

Kütüphaneleri bilgi üretimine katkı veren, sosyal ihtiyaçları karşılayan, yenilikçi süreçlere omuz veren, küçük yaşlardan itibaren okuma kültürünün gelişimini destekleyen durağan yapı olarak görmediklerine dikkati çeken Ersoy, şöyle devam etti:

"Kütüphanelerimiz, bulundukları şehre ve bireylerin yaşamlarına değer katıyor. 2023 yılı itibarıyla Bakanlığımıza bağlı kütüphane sayısı 1279'a ulaşmış durumda. Son 5 yılda, 236 halk kütüphanesi yeniden yapılandırılmış olup, 68 halk kütüphanesinin iyileştirilme çalışmaları da devam etmekte. Ayrıca, yerleşik kütüphane hizmetlerinden yararlanamayan kullanıcılara uygun donatılara sahip 75 gezici kütüphane ile hizmet verilmekte. Ek olarak, engellilere ve özel gereksinimli bireyler kapsamında talep eden kuruluşlara geçici derme hizmeti de sunulmakta. Bakanlığımız 'Cumhuriyetimizin 100. yılında 100 yeni kütüphane' hedefi doğrultusunda ülkemizin dört bir yanında çalışmalarına devam etmekte ve yeni kütüphanelerimizi vatandaşlarımızla buluşturmaktadır. Bu hedef doğrultusunda 2023 yılı başından bu yana 73 kütüphanemizi hizmete açtık. Bugün bu güzel törenle açılışını gerçekleştirdiğimiz Malatya 100. Yıl Halk Kütüphanesi bu hedef doğrultusundaki büyük adımlardan bir tanesi."

Önümüzdeki haftalarda Türkiye'nin farklı illerinde çok sayıda kütüphanenin açılışını yapacaklarını söyleyen Ersoy, "Ayrıca, kütüphanelerimizi geliştirip, çeşitlendirmekteyiz. Yurt genelinde 19 bebek, 17 ihtisas ve edebiyat, 11 AVM, 2 gar ve 3 havalimanı kütüphanesi bu anlayışın ürünüdür." şeklinde konuştu.

"Malatya'da gençlik ve spor anlamında yatırımlarımız var"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da gençlere, çocuklara ve vatandaşlara hizmet verecek kütüphanenin çok güzel bir eser olduğunu belirtti.

Kütüphanenin yapımında ve hizmete girmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bak, "Malatya'da gençlik ve spor anlamında yatırımlarımız var. Bu yatırımların sonuçlarını görmeye başlıyoruz. Gençlik kampımızın inşaatı bitmek üzere, güzel bir tesis ortaya çıkıyor. Malatya'mızın gençlerine, çocuklarına hizmet edecek eserleri ortaya çıkartıyoruz. Depremin yaralarını sarmak için bütün bakanlıklar olarak üzerimize düşeni yapıyoruz." dedi.

Bak, tesislerin gençler için çok önemli olduğunu vurguladı.

En önemli işlerinden birinin bağımlıkla mücadele olduğunu anlatan Bak, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi uyuşturucunun kötü alışkanlıklarının pençesinden uzaklaştırmak, bunun yapılacağı yerler belli. Spor tesisleri, yüzme havuzları, gençlik merkezleri ve tabii ki kütüphanelerdir. Burada çok modern bir kütüphane var. Gençlerimiz hem burada ders çalışacak hem kültürel aktivelerde bulunacak hem de sıkıldıklarında onların çeşitli aktiveler yapabilecekleri kafeteryalar var, bilim merkezleri ve atölyeleri var. Dolayısıyla tamamıyla gençlere, çocuklara yönelik bir kompleks olmuş. Okuyan araştıran gençler lazım. Türkiye büyüyor, en büyük sermayemiz gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bu noktada bir toplumun en önemli değerlerinden bir tanesi de ülkesindeki kütüphane, kitap sayısı ve araştırdığı, okuduğu kitapların sonuçları. Dolayısıyla böylesine güzel bir eser ortaya çıkmış ve Malatya'ya çok yakıştı."

Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise depremin yaşattığı tüm olumsuzluklara rağmen bu güzel binanın yapımına katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Depremin yaralarını sarmaya devam ettiklerini dile getiren Yazıcı, kentte hayatın normale dönmeye başladığını, kütüphanenin de buna katkı sağlayacağını söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da kütüphanenin hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Bakanlar Ersoy ve Bak ile protokol üyeleri, açılışını gerçekleştirdikleri kütüphaneyi gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Programa İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, AK Parti İl Başkanı Namık Gören, MHP İl Başkan Gökhan Gök, belediye başkanları ve diğer davetliler katıldı.