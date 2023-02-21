Bakanlar depreme toplantıda yakalandı

Bakanlar Akar ve Koca, Hatay'daki depreme toplantıda yakalandı
Kaynak: TRT Haber
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay merkezli depremlere AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirdikleri toplantı sırasında yakalandı.
Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde, ardından da Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Milli Savunma Bakanı Akar ve Sağlık Bakanı Koca ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, depremlere Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirdikleri toplantı sırasında yakalandı. Depremin ardından bina dışına çıkan Bakanlar Akar ve Koca bir süre bahçede bekledi.
Depremlere ilişkin genel bilgi alan Milli Savunma Bakanı Akar ve Sağlık Bakanı Koca, daha sonra Mobil Koordinasyon Merkezi'ne geçti.
Bakanlar Akar ve Koca başkanlığındaki toplantıda depremlerin ardından merkez ve ilçelerdeki son duruma ilişkin değerlendirme yapılıyor.
Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Hatay Valisi Rahmi Doğan ile diğer yetkililer de katılıyor.
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