VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran'dan Türk bayraklı ışıklandırmalı destek
İsrail güçlerinden Cenin kentine baskın
Diyanet, Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu
Bakan Koca'dan videolu "ALO 112" çağrısı
Hatay depremleri sonrası ABD'den destek mesajı
Bakanlar depreme toplantıda yakalandı
Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, asrın felaketinde bir skandala daha imza attı
Hatay'daki depremler sonrası TB2'ler bölgedeki denetimleri artırdı
2013 tarihli Diri Fay Haritası güncelleniyor
Ücretli mavi tik dönemi başlıyor
Mehmetçik duygulandırdı
Sanatın gücü yaşatır
Kızdıran yardım yorumu
Uzman isimden dikkat çeken açıklama: Artçı değil, tetiklendi
Hatay çifte depremle sallandı! Can kaybı 6'ya yükseldi
129 yıldır aynı komplo
Hatay depremi güvenlik kamerasına böyle yansıdı!
Ay Yıldızla İyileşecekler
Beyin tümörü gülme krizi ile kendini belli edebilir
Kafa travmasından korunma yöntemleri
Deprem stresi erken doğuma sebep olabilir
Kaygı bozukluğu kadılarda daha sık oluyor
Bakan Koca açıkladı... Hatay'daki depremlerde 294 kişi yaralandı
Hatay merkezli depremde yaralananlar Adana'ya sevk edildi
21 Şubat 2023 Salı 08:50:00 - Güncelleme:21 Şubat 2023 Salı 08:50:00

Bakanlar Akar ve Koca, Hatay'daki depreme toplantıda yakalandı

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay merkezli depremlere AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirdikleri toplantı sırasında yakalandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde, ardından da Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar ve Sağlık Bakanı Koca ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, depremlere Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirdikleri toplantı sırasında yakalandı. Depremin ardından bina dışına çıkan Bakanlar Akar ve Koca bir süre bahçede bekledi.

Depremlere ilişkin genel bilgi alan Milli Savunma Bakanı Akar ve Sağlık Bakanı Koca, daha sonra Mobil Koordinasyon Merkezi'ne geçti.

Bakanlar Akar ve Koca başkanlığındaki toplantıda depremlerin ardından merkez ve ilçelerdeki son duruma ilişkin değerlendirme yapılıyor.

Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Hatay Valisi Rahmi Doğan ile diğer yetkililer de katılıyor.

Etiketler : Defne ilçesi Hatay Bakanlar Akar ve Koca başkanlığı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX