23 Ocak 2024 Salı 21:24:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 21:24:00
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zam müjdesi... Yüzde 49,25'e yükseltildi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiğini bildirdi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25'e yükseltildiğini bildirdi
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