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03 Eylül 2023 Pazar 18:07:00 - Güncelleme:03 Eylül 2023 Pazar 18:07:00

Bakanı Işıkhan açıkladı: 361 bin 868'i kadın olmak üzere 637 bin 312 gencin istihdamı destekleniyor

Kaynak: AA

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, halihazırda 361 bin 868'i kadın olmak üzere 637 bin 312 gencin istihdamını desteklediklerini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Yüzyılı hedefine giden yolda kadınların ve gençlerin kalkınma sürecine daha aktif katılımını desteklemek için teşviklerin devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda halihazırda 361 bin 868'i kadın olmak üzere 637 bin 312 gencimizin istihdamını destekliyoruz. Genç ve kadın istihdamını teşvik amacıyla son 12 yılda 21 milyar lirayı aşkın kamu desteği sağladık. Her şey Türkiye için her şey geleceğimiz için."

Etiketler : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan genç istihdam
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